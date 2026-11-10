Con una inversión millonaria, una nueva bodega se prepara para abrir sus puertas en el Valle de Uco

Una nueva bodega está a punto de abrir sus puertas en el Valle de Uco. Se trata de un establecimiento que el Grupo Peñaflor construye en Tunuyán, el cual conlleva una inversión de US$ 44 millones y se encuentra prácticamente terminado.

Este martes, el gobernador Alfredo Cornejo recorrió las instalaciones junto al intendente de Tunuyán, Emir Andraos, y representantes de la empresa. Durante la visita, el mandatario destacó el monto de la inversión y la vinculó con el desarrollo productivo provincial y la generación de empleo.

Alfredo Cornejo y Emir Andraos recorrieron las instalaciones (Foto: Gobierno de Mendoza).

“Mendoza sigue siendo un lugar elegido para inversiones de largo plazo“, sostuvo Cornejo. También señaló que el proyecto fortalece una actividad ligada a la identidad y la economía mendocinas, al tiempo que incorpora tecnología y demanda recursos humanos especializados.

Cabe resaltar que, según las estimaciones de la firma, el establecimiento estará listo para comenzar a operar durante la próxima vendimia, prevista para marzo de 2027.

Qué características tendrá la bodega

La planta tendrá capacidad para procesar 20 millones de kilos de uva y elaborar alrededor de 15 millones de litros de vino. Su puesta en marcha incorporará una infraestructura de gran escala a una de las principales zonas productoras de Mendoza, con tecnología destinada a optimizar los procesos de elaboración.

Se podrán elaborar alrededor de 15 millones de litros de vino (Foto: Gobierno de Mendoza).

Uno de los aspectos destacados por la empresa es la ubicación del establecimiento, en el corazón del Valle de Uco. Según explicó el director de Vitivinicultura del Grupo Peñaflor, Marcelo Belmonte, esa localización permitirá optimizar el abastecimiento de los productores de la zona.

Belmonte también puso el foco en las características técnicas de la bodega y en su adaptación a las condiciones actuales de producción. En ese aspecto, cabe destacara que la infraestructura fue diseñada para responder a los desafíos del cambio climático y a ventanas de cosecha cada vez más acotadas, que obligan a trabajar con mayor precisión en los tiempos de recolección y elaboración.