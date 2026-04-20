Con una fuerte convocatoria, La Consulta fue sede de Vino Vivo 2026

Vino Vivo 2026-Edición Malbec tuvo una fuerte acogida. Así lo atestiguan las 5000 personas que concurrieron a la Plaza San Martín de La Consulta, en San Carlos, para formar parte de uno de los eventos vitivinícolas más convocantes del Valle de Uco.

La jornada reunió a vecinos y turistas en un espacio que combinó vino, gastronomía, música en vivo y producción regional, en un entorno orientado a promover la identidad local y el desarrollo económico del departamento.

En esta edición participaron 24 bodegas de San Carlos, que ofrecieron una muestra de la producción vitivinícola del departamento. A su vez, se sumaron más de 20 propuestas gastronómicas y más de 40 artesanos y productores de distintos puntos de Mendoza.

En cuanto a la participación dentro del evento, desde la organización destacaron el impacto de la actividad en la generación de oportunidades para emprendedores, productores y comerciantes, en un contexto donde este tipo de espacios busca fortalecer la economía regional.

Los organizadores también señalaron el acompañamiento de sponsors y auspiciantes, entre los que se encontraba la Municipalidad de San Carlos. Además, se destacó el respaldo de la Dirección Provincial de Economía Social, a cargo de Lorena Meschini, en el impulso de este tipo de iniciativas.

Cabe resaltar que el evento contó con musicalización en vivo a cargo de los DJ Juli Arias y Peluchin, mientras que la conducción estuvo a cargo de Daniela Martín.

De este modo, la edición 2026 de Vino Vivo cerró con una alta convocatoria y consolidó el posicionamiento de La Consulta como un punto de referencia dentro del circuito vitivinícola, bajo el concepto de “Pueblo de Vino”.