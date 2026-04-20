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La Consulta Vino Vivo 2026
PUEBLO DE VINO

Con una fuerte convocatoria, La Consulta fue sede de Vino Vivo 2026

El evento se realizó en la Plaza San Martín con participación de bodegas, gastronómicos y artesanos.

Vino Vivo 2026-Edición Malbec tuvo una fuerte acogida. Así lo atestiguan las 5000 personas que concurrieron a la Plaza San Martín de La Consulta, en San Carlos, para formar parte de uno de los eventos vitivinícolas más convocantes del Valle de Uco.

La jornada reunió a vecinos y turistas en un espacio que combinó vino, gastronomía, música en vivo y producción regional, en un entorno orientado a promover la identidad local y el desarrollo económico del departamento.

En esta edición participaron 24 bodegas de San Carlos, que ofrecieron una muestra de la producción vitivinícola del departamento. A su vez, se sumaron más de 20 propuestas gastronómicas y más de 40 artesanos y productores de distintos puntos de Mendoza.

En cuanto a la participación dentro del evento, desde la organización destacaron el impacto de la actividad en la generación de oportunidades para emprendedores, productores y comerciantes, en un contexto donde este tipo de espacios busca fortalecer la economía regional.

Los organizadores también señalaron el acompañamiento de sponsors y auspiciantes, entre los que se encontraba la Municipalidad de San Carlos. Además, se destacó el respaldo de la Dirección Provincial de Economía Social, a cargo de Lorena Meschini, en el impulso de este tipo de iniciativas.

Cabe resaltar que el evento contó con musicalización en vivo a cargo de los DJ Juli Arias y Peluchin, mientras que la conducción estuvo a cargo de Daniela Martín.

De este modo, la edición 2026 de Vino Vivo cerró con una alta convocatoria y consolidó el posicionamiento de La Consulta como un punto de referencia dentro del circuito vitivinícola, bajo el concepto de “Pueblo de Vino”.

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