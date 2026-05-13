Con una disminución de la temperatura: cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 23 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 3 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 20 grados en una jornada soleada.

El viernes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 22 grados a lo largo de un día mayormente nublado.