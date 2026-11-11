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Con un tunuyanino presente: la selección mendocina de vóley debutó con victoria en los Binacionales

La jornada del martes dejó triunfos mendocinos en ambas ramas y varios cruces que se definieron en tie-break.

El vóley tuvo una jornada intensa en los Juegos Binacionales Mendoza 2026. En el inicio de la competencia, el seleccionado local respondió con una victoria clara frente a Córdoba: siendo que el equipo masculino se impuso por 3 a 0.

En la rama masculina, Metropolitana abrió su participación con un 3 a 0 ante O’Higgins. San Juan, en cambio, necesitó cinco sets para superar a San Luis por 3 a 2. Valparaíso consiguió una victoria en sets corridos frente a Maule, mientras que Mendoza cerró su cruce ante Córdoba con otro 3 a 0. El seleccionado masculino mendocino se reunió en un momento de la jornada.

Encuentros que dejaron a dos jugadores marcados para tener en cuenta, tratándose de Mateo Heredia de Córdoba y Valentín Yapura de Mendoza. Quienes fueron señalados tras destacarse con un gran nivel en su juego.

Aunque, en el Valle de Uco hay otro jugador que está siendo apuntado y se trata de Agustín Ríos, joven que se formó en el vóley de Tunuyán y que tras un gran nivel tuvo la posibilidad de jugar un importante campeonato como los Binacionales.

¿Cómo le fue al femenino?

La selección femenina mendocina también tuvo un estreno positivo y se impuso por 3 a 0 ante Córdoba. En los otros encuentros de la rama, Córdoba venció 3 a 1 a San Juan, Valparaíso derrotó 3 a 2 a O’Higgins y Metropolitana superó 3 a 0 a Maule. El duelo entre Valparaíso y O’Higgins fue uno de los más disputados del día, con definición en el quinto set.

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