Con un tunuyanino presente: la selección mendocina de vóley debutó con victoria en los Binacionales

El vóley tuvo una jornada intensa en los Juegos Binacionales Mendoza 2026. En el inicio de la competencia, el seleccionado local respondió con una victoria clara frente a Córdoba: siendo que el equipo masculino se impuso por 3 a 0.

En la rama masculina, Metropolitana abrió su participación con un 3 a 0 ante O’Higgins. San Juan, en cambio, necesitó cinco sets para superar a San Luis por 3 a 2. Valparaíso consiguió una victoria en sets corridos frente a Maule, mientras que Mendoza cerró su cruce ante Córdoba con otro 3 a 0. El seleccionado masculino mendocino se reunió en un momento de la jornada.

Encuentros que dejaron a dos jugadores marcados para tener en cuenta, tratándose de Mateo Heredia de Córdoba y Valentín Yapura de Mendoza. Quienes fueron señalados tras destacarse con un gran nivel en su juego.

Aunque, en el Valle de Uco hay otro jugador que está siendo apuntado y se trata de Agustín Ríos, joven que se formó en el vóley de Tunuyán y que tras un gran nivel tuvo la posibilidad de jugar un importante campeonato como los Binacionales.

¿Cómo le fue al femenino?

La selección femenina mendocina también tuvo un estreno positivo y se impuso por 3 a 0 ante Córdoba. En los otros encuentros de la rama, Córdoba venció 3 a 1 a San Juan, Valparaíso derrotó 3 a 2 a O’Higgins y Metropolitana superó 3 a 0 a Maule. El duelo entre Valparaíso y O’Higgins fue uno de los más disputados del día, con definición en el quinto set.