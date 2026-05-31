Con un importante director: Tupungato fue sede de un taller de rodaje audiovisual

La propuesta reunió a realizadores, creadores audiovisuales y participantes interesados en el lenguaje del videoclip y las nuevas narrativas verticales, combinando instancias virtuales de formación con jornadas presenciales de rodaje en escenarios naturales y productivos de Mendoza.

En este marco, el Municipio que conduce Gustavo Aguilera colaboró en una de las etapas desarrolladas en la localidad, acompañando la realización de actividades vinculadas al workshop y fortaleciendo el impulso a iniciativas culturales y audiovisuales que posicionan a Tupungato como un destino atractivo no solo para el sector turístico sino para la industria creativa.

Las jornadas presenciales incluyeron trabajos de scouting, ensayos, preproducción y rodaje profesional, con locaciones destacadas en la zona de Gualtallary como Huentala Wines, uno de los escenarios elegidos para la realización del proyecto audiovisual.

Desde la organización destacaron el valor de desarrollar parte de esta experiencia en Tupungato, aprovechando sus paisajes, locaciones y el acompañamiento institucional para potenciar el crecimiento de la industria audiovisual en Mendoza. Una de las socias de la productora, Gabriela Simón explicó en detalle la idea del Workshop.

«Hemos logrado traer este workshop junto a mi socia Andrea Puebla nosotras desde Dragonfly tratamos de impulsar distintas áreas de la industria audiovisual y esta es una de ellas y creemos que Mendoza tiene un súper potencial para que se desarrolle acá en la provincia, entonces junto a Joaquín Cambre, que él ya hizo una película que filmó el año pasado que todavía se está por estrenar, ya les vamos a avisar, de la cual nosotras también fuimos productoras, decidimos hacer este workshop con la idea de impulsar, de armar un equipo técnico de que la gente pueda incursionar en el formato y es un workshop completo que surge desde nada, buscamos entre todos los participantes el tema musical, la idea, la narrativa, locación y bueno y logramos, hoy estamos acá filmando ya el videoclip con una banda local también y bueno, gracias también al apoyo de todas las empresas e instituciones que hacen que podamos hacer este tipo de emprendimiento, como Huentala Wines, la Municipalidad de Tupungato que también nos ayudó un montón y nos abrió las puertas, la Universidad Maza que también ha colaborado con el equipamiento, en donde hay pasantes también de la universidad acá aprendiendo y formando parte de este equipo y bueno así, entre todos, vamos impulsando estos proyectos», explicó.

Por su lado Joaquín Cambre -considerado uno de los directores de videoclips más importantes de Latinoamérica. con una extensa trayectoria trabajando junto a artistas como Gustavo Cerati, Alejandro Sanz, Maná y Sebastián Yatra entre otros referentes internacionales,- contó cómo estaban realizando el rodaje del video y sobre la banda, «Kush Mama, es una banda mendocina y están poniendo en práctica cada uno su rol: directora de fotografía, director, asistente de dirección, eléctrico, director de arte, vestuario, armar el equipo y hacerlo el clip, o sea, realmente hacerlo prácticamente y teniendo en cuenta que si bien se va a tener un clip final, esto es una práctica, entonces se puede trabajar sobre cada momento»

El workshop propuso una experiencia integral de aprendizaje y producción que concluirá con una instancia final de análisis y postproducción, donde los participantes trabajaran sobre el montaje y cierre de las piezas audiovisuales realizadas durante el workshop.