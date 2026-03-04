Con un esquema de 2024, así se definirá la Reina Nacional de la Vendimia 2026

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 ya comenzó a delinear uno de sus momentos más esperados: la elección de la reina y virreina nacionales. Tal como ocurrió en 2024, el sistema volverá a implementarse con boleta única y un total de 300 votos, distribuidos entre distintos sectores que participan del tradicional acto en el teatro griego Frank Romero Day.

El esquema contempla la intervención del público presente, los 18 intendentes de Mendoza, las comisiones de ex soberanas y los medios de comunicación acreditados. Además, como es tradición, emitirá su voto el director del Acto Central, Pablo Perri, quien tendrá un rol activo en la definición del cetro vendimial.

Uno de los aspectos centrales del sistema es el mecanismo de selección del público. A diferencia de otros años, la elección no estará vinculada a la terminación del DNI, sino al número de asiento y al paño consignado en la entrada. Participarán todos los sectores del teatro: Malbec, Cabernet, Tempranillo, Bonarda, Chardonnay y Torrontés. Los números serán definidos mediante sorteo previo al espectáculo y se anunciarán en las pantallas del predio.

Las personas seleccionadas permanecerán en sus ubicaciones y recibirán la urna en su asiento, una modalidad que busca agilizar el proceso y evitar demoras en los accesos. El reparto de votos por sector quedó establecido de la siguiente manera: Tempranillo (67), Bonarda (54), Malbec (53), Chardonnay (40), Torrontés (11) y Cabernet (11).

La boleta única incluirá a las 18 candidatas al cetro vendimial. Cada elector deberá marcar con una cruz a su postulante y firmar la planilla correspondiente, luego de la verificación de sus datos y ubicación.

Además del público sorteado, votarán los 18 intendentes, el director del Acto Central, la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) —con 15 votos— y la Comisión de Virreinas Nacionales de la Vendimia (Covinave) —también con 15 sufragios—. A ellos se sumarán 15 representantes de medios acreditados, definidos por sorteo.

El voto no es obligatorio. En el caso de turistas, no estarán forzados a participar, y si la persona sorteada es menor de 18 años, podrá ceder su lugar a un adulto acompañante para que emita el sufragio.

Por su parte, los intendentes, las comisiones, el director y los representantes de prensa votarán en los totems dispuestos en el ingreso al teatro, como es habitual. De esta manera, la Vendimia 2026 reafirma un sistema que busca mayor transparencia, agilidad y participación plural en la elección de su nueva soberana nacional.



