Como ya había sido anunciado por la Municipalidad de Tupungato, el calendario de vendimia para este año marca 3 actividades destacadas, de las cuales ya se tacharon dos que se concretaron esta semana pasada.

Bendición de los Frutos

La primera actividad fue la Bendición de los Frutos, que fue realizada, el martes 2 marzo, al atardecer desde lo alto del departamento donde se encuentra el Cristo Rey del Valle de Tupungato, y filmada para llegar al hogar de cada tupungatino. La producción contó con la participación del Intendente Gustavo Soto; Virreina Departamental, Milagros Burgos; Cura Párroco, Gerardo Virga; Banda Militar Talcahuano; Los Leones de Las Heras y una familia de productores vitivinícolas: Enriquez.

El montaje para la grabación de esta ceremonia religiosa requirió la articulación de varias direcciones del municipio, que debieron contemplar escenografía, sonido, equipo de filmación, coordinación de artistas y muchas horas de trabajo para que la Bendición de los Frutos no perdiera su esencia.

Vendimia audiovisual

El audiovisual alcanzó una duración de 18 minutos donde se conjugaron, en un paisaje que estremeció los corazones: la imagen de la Virgen de la Carrodilla, patrona celestial de los viñedos; el Cristo Rey; el Valle de Tupungato desde las alturas y las montañas inconmensurables que abrazan este departamento valletano.

Además del acto litúrgico participó una familia de productores vitivinícolas: Enriquez, quienes con esperanza en sus ojos ofrendaron los frutos de esta amada tierra a la Virgen de la Carrodilla para que vuelque sobre ellos abundantes bendiciones.

Jorge Enriquez recuerda que creció entre viñas, sus padres eran contratistas y él continuó con su legado: “Es algo que lo vivimos muy de cerca porque todos los años es un trabajo a diario de tener que empezar con la poda, todo el trabajo que lleva hasta llegar a la cosecha y es muy sacrificado; y participar de esta parte que es la Bendición, que es un momento muy emotivo, es muy importante, es muy lindo”. Por otra parte, comentaron que no sólo están involucrados con el mundo de la vendimia desde lo laboral, sino que también desde lo artístico ya que sus hijos Gimena y Franco han sido parte de las fiestas departamentales como bailarines, por lo que como papás también han acompañado en los largos días y noches de ensayo y han vivido la vendimia desde su otra faceta también.

En cuanto a la historia, el Padre Virga rememoró: “La Bendición de los Frutos comienza en el año 1938, Monseñor Aníbal Verdaguer que fue uno de los primeros Obispos de Mendoza, en ese momento en lo que es el Predio Gaucho actual, hizo la primera Bendición de los Frutos; ya antiguamente los mismos vendimiadores, cosechadores, ofrecían las primicias a los santos pero particularmente a la Virgen de la Carrodilla que siempre ha tenido una particular preeminencia y un gran afecto por parte de los cosechadores y de todos los vendimiadores, así que desde allí e ininterrumpidamente se ha venido haciendo la Bendición de los Frutos durante todos los años”.

También se realizó el tradicional «Golpe de Reja», en mano del Intendente Gustavo Soto y el brindis por el vino nuevo con la fe puesta en la llegada de una nueva cosecha próspera y abundante para todos los trabajadores, por lo que el Jefe Comunal expresó: “Quiero desearles a todos los tupungatinos y tupungatinas que han transcurrido este año de trabajo que tengan una Feliz Vendimia dentro del contexto que estamos viviendo y que sigamos con la esperanza que los tiempos que vienen son mejores o deberían serlo”.

Por supuesto, no se puede no destacar la participación de la histórica y querida Banda Militar Talcahuano, junto a los Leones de Las Heras, quienes pusieron música a este evento tan emotivo interpretando “Virgen de la Carrodilla” como solo ellos saben hacerlo, para luego dar fin a la ceremonia con una cueca bajo la noche estrellada, a cargo del Ballet Municipal “Renacer” y la violinista Julieta Márquez.

Historias de Vendimia

Luego, el día sábado 6, llegó el momento de vivir la «Fiesta Nacional de la Vendimia», que en una suerte de metamorfosis llegó como una película, dando la posibilidad -aún en un contexto adverso- de vivir la fiesta máxima de los mendocinos: desde los hogares a través de diferentes medios de comunicación; en diferente lugares de la Provincia que fueron denominados “Punto Vendimia”, y vía streaming para todo el mundo.

En Tupungato, el punto de encuentro fue en el Salón de Actividades Artísticas y Culturales de la Municipalidad, donde estuvieron presentes el Intendente Gustavo Soto; Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Antonio Balderrama; Directora de Gestión Cultural, Mónica Benítez; Director de Desarrollo Cultural, Marcelo Pulido; Directora de Turismo, Analía Parra, Virreina departamental, Milagros Burgos y Reina del Adulto Mayor, Gladys Lizarde.

La noche inició con una previa en la que se destacó y reconoció a los 11 talentosos tupungatinos que fueron seleccionados para ser parte del film, que además tuvo una etapa de filmación en una reconocida Bodega del departamento ubicada en el terruño rocoso del reconocido distrito Gualtallary.

Artistas destacados

Dentro del staff tupungatino se encuentran tanto bailarines, actrices e incluso profesores, quienes orgullosamente fueron reconocidos por el Intendente Soto en nombre de toda la comunidad local, por su estelar participación en esta película sin precedentes en Mendoza y que quedará en el recuerdo de todos los mendocinos.

Entre ellos se encuentra Ailem, una joven artista folclórica que en sus palabras contó: “Yo hago vendimia personalmente desde los 3 años acá en Tupungato y esta es la primera vez que puedo hacer vendimia a nivel nacional, así que es una experiencia nueva” luego agregó: “Cuando llegó el momento en el que sabíamos que venía nuestra participación en la película el corazón palpitaba a mil, era como decir ‘cómo quedó’ era demasiada expectativa” y explicó: “Nosotros trabajamos en la parte de la cápsula 4 que se encargó de la sección que se llamaba Hechizo, sobre todo en la interacción que tenían los bailarines con el enólogo, Benjamín”.

Los artistas distinguidos

Yemina Ampuero, Leticia Chiapero, Ailem Chicú, Antonella Chicú, Joaquín Díaz, Matías Herrera, Anahí Lopez, Rocío Manzano, Carolina Martinez, Alexis Moyano y Silvina Pucho.

25 años de reinado

Luego, en un momento de la noche se viajó en el tiempo a 1996, cuando fue coronada la bella Alejandra Frizón, quien cumple 25 años de reinado. Alejandra también se hizo presente para ser parte de esta nueva vendimia y ser agasajada: “La experiencia fue maravillosa, muy enriquecedora y le doy gracias a todo el pueblo de Tupungato por haberme dado la oportunidad de poder representarlos en ese momento y hoy recordarlo y vivirlo todo 25 años después”.

Ya a minutos de que se proyectara la película tan esperada, hizo su presentación Mauro Bucci, de tan solo 21 años, junto al multifacético músico Sebastián Solis; para agasajar a los presentes -entre ellos vecinos, familias de los artistas destacados y amantes de vendimia- quienes disfrutaron al ritmo de cuarteto.

Por último y para finalizar la noche, se vislumbró en la pantalla “Historias de Vendimia” un film capitular, dirigido por 16 hombres y mujeres reconocidos en la Provincia, que narró seis historias de lucha y resiliencia, con elementos icónicos de la Vendimia, como son el trabajo de la tierra, los inmigrantes, el Grl. San Martín, la Virgen de la Carrodilla, los pueblos originarios y el agua -entre otros- con diversos lenguajes, pero siempre con el espíritu de la festividad por la que nos conocen en el planeta.

Fue aproximadamente una hora de proyección que capturó la atención de los presentes y que se llevó los aplausos de los mismos.

El mensaje de la Reina Nacional de la Vendimia

Claro que por su importante figura, no pudo compartir junto a su pueblo, pero la entrañable soberana sabe como nadie abrazar –aún a la distancia- a su Tupungato querido, el que puso en ella la confianza y el amor que hoy ella retribuye día a día, y por ello no quiso dejar pasar la oportunidad para llevarles un mensaje que emocionó hasta las lágrimas.

«En este momento sólo puedo decirles gracias desde lo más profundo de mi corazón, gracias por permitirme representarlos, gracias por haberme animado a acompañarlos y a representar a Tupungato durante todo este tiempo, gracias por cada muestra de cariño, por cada muestra de respeto y afecto, son muchos los momentos que nos quedan por compartir y estoy segura de que vamos a poder hacer grandes cosas, les agradezco de corazón por hacer que cada día que me levanto quiera gritar más fuerte y con más orgullo que soy tupungatina».

De la misma manera y con ferviente ovación luego de verla en la pantalla, cada tupungatino, desde su lugar, celebro que su Reinado se renueva un año más, por lo que será una nueva oportunidad para seguir acompañándola y disfrutar junto a ella el mundo del vino y la promoción enoturística de Tupungato que con su autenticidad y profundo conocimiento nos ha puesto en la cúspide.“Gracias Soberana, Gracias Mayra”.