Con récord de egresados, el IUSP abrió 2026 y anunció una carrera virtual

El sonido marcial de la formación y el murmullo contenido de los aspirantes marcaron el inicio de una nueva etapa. En la Plaza de Armas del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), en Godoy Cruz, el ciclo lectivo 2026 comenzó con un acto cargado de simbolismo, pero también de cifras que reflejan un crecimiento inédito en la formación de las fuerzas de seguridad en Mendoza.

“No están comenzando una etapa más”, advirtió la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, al tomar la palabra frente a los aspirantes. En un discurso atravesado por la idea de vocación y sentido, remarcó que quienes ingresan al IUSP no lo hacen para transitar una experiencia académica convencional, sino para asumir una responsabilidad mayor: la de construir una vida con propósito.

La funcionaria puso el foco en los desafíos actuales de la sociedad, donde —según señaló— no solo escasean las oportunidades, sino también la voluntad de construir un rumbo claro. En ese contexto, destacó la decisión de quienes eligieron formarse en la institución: “Ustedes eligieron un norte, una dirección, y eso los distingue”.

El acto también sirvió para trazar un balance institucional que dejó números contundentes. Durante 2025, el IUSP registró 954 egresados, lo que representa un incremento del 63 % respecto del año anterior y marca el récord histórico de graduados. Este crecimiento se vincula con una estrategia sostenida de ampliación de la oferta académica y profesionalización de la fuerza.

En esa línea, el director general del instituto, Alberto Rivero, destacó uno de los avances más recientes: la aprobación de una Licenciatura en Seguridad Pública 100 % virtual, que comenzará a dictarse en agosto. Según explicó, esta iniciativa forma parte de una política educativa centrada en el estudiante y desarrollada en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo.

La rectora de la UNCuyo, Ester Sánchez, también participó del acto y subrayó el valor del trabajo articulado. Para la autoridad universitaria, los logros alcanzados reflejan compromiso, dedicación y vocación de superación, pilares fundamentales en la formación de profesionales en seguridad.

Más allá de los números, el crecimiento del IUSP también se expresa en la diversificación de sus propuestas. En los últimos años se incorporaron cursos especializados en investigación criminal y análisis del delito, con especial atención a fenómenos complejos como el ciberdelito. A su vez, se implementaron programas dirigidos a ex militares, con el objetivo de integrar perfiles con experiencia operativa al sistema de seguridad.

El proceso de profesionalización también se consolidó en el nivel superior, con el egreso de técnicos y licenciados en seguridad pública y penitenciaria, y con la actualización de planes de estudio. En paralelo, la institución avanzó en la incorporación de modalidades de cursado más flexibles: actualmente, cerca del 50 % de las licenciaturas cuentan con instancias virtuales en sus tramos finales.

De cara al futuro, las autoridades adelantaron que se trabaja en nuevas carreras de posgrado y en la creación de un área de investigación, con el objetivo de fortalecer la formación frente a los desafíos del delito contemporáneo.