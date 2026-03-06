Search
Con presencia nacional, se llevó a cabo el Desayuno Real

Bodega Lamadrid Estate Wines, en Luján de Cuyo, fue el escenario de una nueva edición del tradicional Desayuno Real.

Bodega Lamadrid Estate Wines, en Luján de Cuyo, fue el escenario de una nueva edición del tradicional Desayuno Real. Este evento, organizado de forma conjunta por La Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz y Ciudadano News, celebró un nuevo aniversario con el propósito de homenajear a las reinas departamentales y exaltar la labor vitivinícola.

Un encuentro clave en la agenda oficial

Consolidado como uno de los hitos sociales más relevantes de la Fiesta Nacional de la Vendimia, este festejo forma parte de la agenda oficial confeccionada por el Gobierno de Mendoza. Su objetivo es realzar la grandeza de la “Tierra del Sol y del Buen Vino”, creando un espacio de convergencia para referentes de los ámbitos político, económico, social y cultural.

Como en ediciones anteriores, en un marco impresionante y un brillo espectacular,
la mañana reunió a todo el arco político provincial, incluidos funcionarios y legisladores locales, nacionales y empresarios.
Acompañaron el festejo el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo; la vicegobernadora Hebe Casado; diputados nacionales Luis Petri, Juliana Santillán, Bartolomé Abdala, Romina Diez, Virginia Gallardo y Karina Vázquez; legisladores provinciales,  invitados especiales del sector productivo y referentes de la cultura local y nacional, entre los que se destacaron Nequi Galotti, Evelyn Scheidl, Fabián Medina Flores, Marcela Tauro, Christian Sancho, Celeste  Muriega y Leila Aysen. Además, estuvo presente el analista político Aníbal Urios.

Tradición, servicio y compromiso local

Uno de los momentos más significativos de la jornada ocurrió cuando los intendentes, en un espacio distendido, agasajaron personalmente a sus soberanas sirviéndoles el desayuno. Este acto simboliza la entrega y dedicación de cada departamento hacia sus ciudadanos, representados en la figura de su reina como embajadora del trabajo mendocino.

El evento mantiene un fuerte compromiso con la producción regional a través de un concurso de selección de artesanos. Los productos utilizados en el Desayuno Real 2026 fueron confeccionados por emprendedores de la Economía Social registrados en el Registro de Unidades de la Economía Social y Solidaria (RUESyS) y en el Catálogo Online de la Economía Social de Mendoza.

