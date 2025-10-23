Search
Instagram Facebook Twitter
lluvia
servicio meteorológico

Con posibles tormentas: cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza

Llega el cuarto día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 31 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 15 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles tormentas.

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 23 grados en una jornada mayormente soleada.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 22 grados a lo largo de un día mayormente soleado

ETIQUETAS:

pronósticoMendozaclima

+ Noticias

servicio meteorológico

Con posibles tormentas: cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza

Por: Redacción NDI

LE SALIÓ EL HINCHA

Alfredo Cornejo habló del posible descenso de Godoy Cruz y fulminó a la dirigencia de la AFA

Por: Lucian Astudillo

CIERRE DE CAMPAÑA

Luis Petri sostuvo que el Gobierno necesita un triunfo el domingo y se refirió a un posible resultado: “Nos damos por satisfechos con…”

Por: Lucian Astudillo

RADIOGRAFÍA POLÍTICA

Alfredo Cornejo analizó la actualidad política de Argentina y aseguró que el 26 de octubre marcará “un punto de inflexión”

Por: Lucian Astudillo

FINANCIAMIENTO

Ley de Financiamiento Universitario: la UNCUYO irá a la Justicia para exigir su cumplimiento

Por: María Orozco

ELECCIONES 2025

Luis Caputo pidió que las urnas “revaliden el rumbo” tomado por Milei para avanzar en reformas que permitan el “ingreso de inversiones”

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter