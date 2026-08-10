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Con posibles nevadas: así estará el tiempo este arranque de semana en Mendoza

Llega el primer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Arranca el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo frío en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 6 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a -4 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de nevadas y heladas.

Cómo continuará el tiempo

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 12 grados en una jornada con cielo cubierto.

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 14 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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