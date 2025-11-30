Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo
Servicio meteorológico

Con posibles lluvias: cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza

Llega el último día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 27 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 15 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El lunes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 29 grados en una jornada mayormente soleada.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

Servicio meteorológico

Con posibles lluvias: cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza

Por: Redacción NDI

Asustó a todo su entorno

Preocupación por Luis Brandoni: qué se sabe sobre la salud del actor de 85 años

Por: Agustin Zamora

NUEVO REY DE AMÉRICA

Flamengo venció a Palmeiras y es campeón de la Copa Conmebol Libertadores 2025

Por: Lucian Astudillo

MÁS MOTOSIERRA

Javier Milei planea recortar más empleo público en 2026

Por: Lucian Astudillo

EMOCIONANTE

La increíble historia entre Rami Conti, el joven influencer tombino del momento, y Bizarrap

Por: Lucian Astudillo

TRABAJO REMOTO

Los freelancer argentinos dieron un salto exponencial en sus ingresos: ¿cuánto cobran?

Por: Lucian Astudillo
Instagram Facebook Twitter