Con posibles lluvias: cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 27 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 15 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por posibles tormentas.

Cómo continuará el tiempo

El lunes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 29 grados en una jornada mayormente soleada.