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Con posibles lluvias: cómo estará el tiempo este domingo 1° de noviembre en Mendoza

Llega el último día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continúa el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 25 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 11 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 24 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.

El martes la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 26 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

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