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Con posibles heladas: cómo estará el tiempo este domingo 9 de agosto en Mendoza

Llega el último día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo frío en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 9 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a -1 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El lunes la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma bajaría y daría una máxima de 8 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 12 grados en una jornada con cielo cubierto.

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