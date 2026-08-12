Con posibles heladas: así estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 13 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a -1 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura aumentaría y se daría una máxima de 14 grados en una jornada con cielo descubierto.

El viernes la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 18 grados a lo largo de un día mayormente soleado.