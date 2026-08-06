Con posibles heladas: así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 18 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a -2 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de viento Zonda.

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 17 grados en una jornada con cielo despejado.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 12 grados a lo largo de un día mayormente soleado.