Search
Instagram Facebook Twitter
sol
servicio meteorológico

Con posibles heladas: así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Llega el cuarto día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 18 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a -2 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de viento Zonda.

Cómo continuará el tiempo

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 17 grados en una jornada con cielo despejado.

El sábado la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 12 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Con posibles heladas: así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Por: Redacción NDI

en el ex basural

El intendente de Guaymallén denunció a un vendedor de lotes: los detalles de la maniobra

Por: Ana San Martin

¿Cambio de planes?

El inesperado motivo por el que Gimnasia podría jugar con Boca en el Víctor Legrotaglie y no en el Malvinas Argentinas

Por: Redacción NDI

Malargüe

Una de las mineras más grandes del mundo posó sus ojos en Mendoza: podría invertir hasta US$ 168 millones

Por: Redacción NDI

operativo de control

Un departamento realizó 25 multas viales en menos de 120 minutos

Por: Redacción NDI

talleres

Bienestar Animal: un municipio busca escuelas para generar conciencia

Por: Ana San Martin
Instagram Facebook Twitter