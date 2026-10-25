Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo
servicio meteorológico

Con pocas probabilidades de lluvia: cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza

Llega el último día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente despejado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 18 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 6 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas, aunque las probabilidades son mucho menores que días anteriores.

Cómo continuará el tiempo

El lunes la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subirá y daría una máxima de 20 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el martes el tiempo no tendría cambios, la temperatura se mantendría y daría una máxima de 20 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Con pocas probabilidades de lluvia: cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza

Por: Redacción NDI

Primera Nacional

Ferro perdió y dejó abierto el sueño de Godoy Cruz de meterse en la final por el ascenso

Por: Agustin Zamora

Acto multitudinario

Myriam Bregman y Nicolás del Caño en Mendoza: “Mileísmo sin Milei”

Por: Redacción NDI

Mercado Libre

Mercado Libre dispuso vuelos semanales a Mendoza para hacer envíos: con qué frecuencia llegarán aviones a la provincia

Por: Agustin Zamora

semana negra

Dos funcionarios de Alfredo Cornejo bajo la lupa: ¿polémicas aisladas o señales de la interna radical?

Por: María Orozco

En Buenos Aires

El golf mendocino dice presente en el Campeonato Argentino Interclubes: el Club de Campo busca dejar su marca

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter