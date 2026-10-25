Con pocas probabilidades de lluvia: cómo estará el tiempo este domingo en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente despejado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 18 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 6 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas, aunque las probabilidades son mucho menores que días anteriores.

Cómo continuará el tiempo

El lunes la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subirá y daría una máxima de 20 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el martes el tiempo no tendría cambios, la temperatura se mantendría y daría una máxima de 20 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto.