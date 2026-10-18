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Con pocas probabilidades de lluvia: así estará el tiempo este Día de la Madre en Mendoza

Llega el último día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo Día de la Madre con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 19 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 12 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas, aunque con pocas probabilidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 18 grados en una jornada con cielo mayormente cubierto y con posibles lluvias.

El martes la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 19 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.

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