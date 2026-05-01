Con poca convocatoría, el SUTE hizo reclamos para OSEP y criticó al Gobierno

En el marco del Día del Trabajador, el SUTE se movilizó como estaba previsto con un reclamo centrado en la situación que atraviesa la Obra Social de los Empleados Públicos.

La movilización, que contó con menos participantes de lo esperado, se desarrolló en paralelo al acto de apertura del 186° período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura.

Los manifestantes, que expresaron su total descontento por el funcionamiento de OSEP comenzaron a reunirse de manera progresiva en la Plaza Independencia con carteles, banderas, cánticos y música.

La convocatoria se enmarcó en la campaña “OSEP te enferma”, una iniciativa que recorrió los 18 departamentos de la provincia con el objetivo de reunir más de 100 mil firmas. El propósito es impulsar un proyecto de ley que plantee la democratización de la obra social, proponiendo que su administración esté en manos de los propios trabajadores.

Al mismo tiempo, la campaña buscó poner en evidencia problemas concretos de OSEP, entre las que se destacan las demoras en turnos, trabas en el acceso a prestaciones y especialidades, y el costo que implica para muchas familias tener que recurrir al sistema privado.

La movilización tuvo como una de sus voces centrales la de Gustavo Correa, secretario general del SUTE, quien tomó la palabra frente a la Legislatura y comenzó saludando a los trabajadores en su día.

“Primero, feliz día de los trabajadores y las trabajadoras, especialmente por el esfuerzo que hemos hecho hoy de poder estar acá como lo hacemos todos los años”. Desde allí, puso el foco en la campaña que el sindicato impulsó días atrás.

Correa remarcó el alcance de la convocatoria: “tenemos más de 110.000 firmas de trabajadores y trabajadoras de Mendoza”, lo que según sostuvo refleja el malestar de los trabajadores con el funcionamiento de la obra social.

En ese sentido, también apuntó directamente contra la situación de la obra social. “Ningún funcionario se anima a decirnos en la cara que la obra social hoy no está funcionando como corresponde”, afirmó, y mencionó casos concretos.

Las críticas también alcanzaron al discurso oficial. En un tono más confrontativo, Correa cuestionó la visión del Gobierno provincial: “le encanta decir que tiene la provincia más ordenada, pero el déficit fiscal lo están garantizando con el ajuste a las políticas educativas, de salud y sociales, y con nuestros salarios”.

Finalmente, el dirigente cerró con un mensaje de continuidad en la protesta: “vamos a estar pidiendo que reabra la paritaria, porque con nuestro salario no van a garantizar la política económica”.

FOTOS: Rodrigo D’ Angelo