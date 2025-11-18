Con peronismo partido y sólo 3 votos en contra, Mendoza aprobó el Presupuesto 2026

El Senado mendocino aprobó este martes el Presupuesto 2026 y lo convirtió en ley con una amplia mayoría: 35 votos a favor y apenas 3 en contra, un resultado que permitió habilitar el endeudamiento solicitado por el Ejecutivo. La norma contempla un gasto total de $6,2 billones y la posibilidad de refinanciar cerca de $354.000 millones en vencimientos para el año próximo.

La sesión tuvo un condimento político clave: el peronismo llegó dividido. Mientras los legisladores alineados con los intendentes acompañaron el Presupuesto, los dos senadores kirchneristas votaron en contra, al igual que el único representante del Partido Verde, Dúgar Chappel. Pese a esas disidencias, el oficialismo logró los dos tercios necesarios para autorizar el roll over de deuda por exactamente $354.039.564.219, una cifra determinante para sostener la estructura financiera del 2026.

Antes de la votación central, el Senado también trató y aprobó las leyes complementarias de Avalúo e Impositiva, esenciales para definir el esquema tributario del próximo año. Tras un extenso debate, Impositiva obtuvo 28 votos a favor y 10 en contra, mientras que Avalúo fue avalado por 27 votos a favor y 11 en contra.

Con estos resultados, los tres proyectos —Presupuesto, Avalúo e Impositiva— fueron remitidos al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Gobierno celebra una señal de respaldo legislativo clave en un año marcado por tensiones políticas y negociaciones internas dentro de la oposición.