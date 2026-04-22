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Con pequeños cambios en la temperatura: cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza

Llega el tercer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 21 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 5 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidad.

Cómo continuará el tiempo

El jueves la temperatura llegaría con cambios, pues la misma seguiría subiendo y daría una máxima de 22 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el viernes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 25 grados en una jornada soleada.

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