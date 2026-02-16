Con obras renovadas, se lució la edición carnavalera de Domingo en la Sarmiento

La avenida Sarmiento de la Ciudad de Mendoza volvió a convertirse en punto de encuentro con una nueva edición de Domingo en la Sarmiento, esta vez bajo una propuesta carnavalera que reunió a vecinos y turistas en un entorno recientemente renovado.

El evento, realizado el domingo 15 de febrero, marcó una de las primeras grandes actividades tras la finalización de las obras de puesta en valor de la arteria. Desde temprano, el público comenzó a recorrer la zona, aprovechar las mesas al aire libre y disfrutar de la variada oferta gastronómica y cultural.

Los comercios y puestos participantes ofrecieron platos como paella, sándwiches de vacío y bondiola, empanadas, panchos y opciones internacionales, acompañados por vinos y tragos con promociones especiales. La ambientación temática, los disfraces y la decoración aportaron un clima festivo acorde al fin de semana largo de Carnaval.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza.

Entre los espectáculos destacados se presentó la Fraternidad Caporales San Simón Sucre, que sumó color y ritmo con sus danzas tradicionales. La música también tuvo un rol central a lo largo de la jornada, con DJs que animaron el encuentro y acompañaron el crecimiento del público durante la tarde y la noche.

Además, hubo espacios destinados a emprendedores y artesanos locales, actividades recreativas para niños y propuestas interactivas desde el stand de Turismo municipal, donde se brindó información y se realizaron sorteos para los visitantes.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar la economía local y fortalecer el vínculo entre la obra pública y el sector privado.