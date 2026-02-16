Search
Instagram Facebook Twitter
carnaval sarmeinto
CIUDAD DE MENDOZA

Con obras renovadas, se lució la edición carnavalera de Domingo en la Sarmiento

La recién renovada avenida Sarmiento de Ciudad de Mendoza fue el escenario de la última edición de Domingo en la Sarmiento.

La avenida Sarmiento de la Ciudad de Mendoza volvió a convertirse en punto de encuentro con una nueva edición de Domingo en la Sarmiento, esta vez bajo una propuesta carnavalera que reunió a vecinos y turistas en un entorno recientemente renovado.

El evento, realizado el domingo 15 de febrero, marcó una de las primeras grandes actividades tras la finalización de las obras de puesta en valor de la arteria. Desde temprano, el público comenzó a recorrer la zona, aprovechar las mesas al aire libre y disfrutar de la variada oferta gastronómica y cultural.

Los comercios y puestos participantes ofrecieron platos como paella, sándwiches de vacío y bondiola, empanadas, panchos y opciones internacionales, acompañados por vinos y tragos con promociones especiales. La ambientación temática, los disfraces y la decoración aportaron un clima festivo acorde al fin de semana largo de Carnaval.

Foto: cortesía prensa Ciudad de Mendoza.

Entre los espectáculos destacados se presentó la Fraternidad Caporales San Simón Sucre, que sumó color y ritmo con sus danzas tradicionales. La música también tuvo un rol central a lo largo de la jornada, con DJs que animaron el encuentro y acompañaron el crecimiento del público durante la tarde y la noche.

Además, hubo espacios destinados a emprendedores y artesanos locales, actividades recreativas para niños y propuestas interactivas desde el stand de Turismo municipal, donde se brindó información y se realizaron sorteos para los visitantes.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar la economía local y fortalecer el vínculo entre la obra pública y el sector privado.

ETIQUETAS:

Ciudad de MendozaSarmientoUlpiano SuárezDomingo en la Sarmiento

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

Con obras renovadas, se lució la edición carnavalera de Domingo en la Sarmiento

Por: Violeta Díaz Costa

EDITORIAL

Modernización Laboral: Hacia un Mercado de Trabajo Inclusivo y Competitivo

Por: Redacción NDI

PROTOCOLO ANTIEXPLOSIVOS

Una valija “sospechosa” encendió las alarmas en el aeropuerto de Mendoza

Por: Redacción NDI

Vendimia 2026

Vendimia 2026: No quedan entradas para la primera repetición

Por: Agustin Zamora

diputados

La estrategia de Petri para aprobar la reforma laboral sin cambios y evitar que vuelva al Senado

Por: Redacción NDI

A días de las elecciones, Matías Stevanato saca a la cancha a un histórico

Por: Ana San Martin
Instagram Facebook Twitter