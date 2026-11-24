Tadeo García Zalazar volvió a mostrarse en una actividad de gestión educativa, pero su agenda también tiene una dimensión política cada vez más explícita. El ministro de Educación inauguró la ampliación del Jardín de Infantes Nucleado 0-152 Tren Trasandino, en Godoy Cruz, mientras avanza en la construcción de su proyecto para competir por la Gobernación de Mendoza en 2027.

El funcionario no oculta sus aspiraciones. En agosto anunció públicamente que quiere ser el próximo gobernador y planteó que la etapa que viene para Mendoza debe concentrarse en mejorar la vida cotidiana de quienes trabajan, estudian y buscan progresar. También reivindicó su experiencia como intendente de Godoy Cruz y su actual gestión al frente del área educativa.

La inauguración del jardín se inscribe en esa estrategia de exposición de gestión. García Zalazar encabezó el acto de habilitación de las obras de ampliación del establecimiento, una intervención que forma parte de la infraestructura educativa provincial. El jardín 0-152 tiene una trayectoria vinculada a la comunidad de Godoy Cruz y desarrolla propuestas de educación inicial.

Pero el ministro también empezó a construir espacios propios por fuera de la estructura gubernamental. El último movimiento fue la presentación de la fundación Construir, realizada el 22 de noviembre en Luján de Cuyo, con la participación de más de 350 jóvenes. Allí convocó a desarrollar un proyecto colectivo para Mendoza y planteó la necesidad de escuchar a las nuevas generaciones e incorporar sus propuestas.

El movimiento se produce mientras comienza a tomar forma la disputa por la sucesión de Alfredo Cornejo dentro del oficialismo. García Zalazar comparte ese escenario con otros dirigentes radicales, entre ellos el intendente de Capital, Ulpiano Suarez, y el ministro de Gobierno, Natalio Mema. También aparece Luis Petri, que es la principal atracción de la interna oficialista porque Cornejo lo quiere bajar a como de lugar, pero el sanmartiniano quiere dar pelea.

En ese contexto, García Zalazar busca combinar dos planos: mostrar resultados desde una cartera sensible como Educación y ampliar sus vínculos políticos y sociales para llegar a 2027 con una construcción propia. La inauguración en Godoy Cruz fue una actividad institucional, pero también se suma a una agenda pública en la que el ministro ya dejó claro cuál es su próximo objetivo político.