Con mucho éxito, San Carlos vivió una nueva edición de “Vino Vivo”

La Municipalidad de San Carlos acompañó la propuesta impulsada por la Cámara de Turismo, Comercio, Industria y Producción de San Carlos junto a La Consulta Pueblo del Vino, que convocó a una multitud de vecinos, turistas y visitantes de distintos puntos del Valle de Uco en una nueva y exitosa edición de “Vino Vivo”.

Este domingo 15 de febrero la Plaza San Martín de La Consulta se convirtió en el punto de encuentro entre bodegas locales, sabores mendocinos y el encanto de un pueblo que vive el vino. La iniciativa invitó a descubrir una experiencia única, con una propuesta pensada especialmente para quienes buscan conocer nuestra cultura, recorrer nuestros sabores y disfrutar de una tarde-noche al aire libre entre música, copas y buena compañía.

La jornada contó con música a cargo de DJ, paseo de artesanos y una amplia oferta gastronómica, generando un clima festivo que consolidó al evento como uno de los encuentros más convocantes.

Participaron las siguientes bodegas:

Fanio

Alto Cedro

Cundo Wines

Vinos Manija

Grazie Mille

Enroscado Wines

Bodega Setebos

El Despechado

Finca Las Glicinas

Mujeres de la Viña

Fileni Martin

San Carlos Sud

Chicatana

Traslapiedra

Finca Suárez

Bodega San Polo

Acacio Wines

Del Yaucha

Presente Vinos

Buena Espina Wines

Finca La Cazadora

Berna

Vinos El Custodio

Lila Wines

Finca La Eternidad

Familia Furlotti

En el sector gastronómico acompañaron:

Viso El Color de Tus Pastas

Fatto in Casa

Jarilla Cocina

Pez de Montaña Burger Bar

A Fuego Lento Parrillada

Mirasoles

El Porvenir Bodegón y Rotisería

Juana Bakery

Peperina Casa de Té

Vente Pa’K

El Colorado Resto Bar

El Medina Fast Food Plaza

Rincón del Gabito

La gran convocatoria reflejó el interés por este tipo de propuestas que integran producción, cultura, turismo y encuentro social, generando un impacto positivo para emprendedores, productores y comerciantes locales.

El evento, que nació del trabajo comprometido y sostenido de la Cámara de Turismo, Comercio, Industria y Producción de San Carlos, volvió a poner en valor la articulación entre el sector privado y el Estado, demostrando la capacidad organizativa y el impulso permanente que la institución brinda al desarrollo comercial, turístico y productivo del departamento.

“Vino Vivo” volvió a demostrar que el trabajo articulado entre el sector público y privado fortalece el desarrollo turístico y económico del departamento, posicionando a San Carlos como un destino elegido dentro del Valle de Uco.