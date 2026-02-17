Con mucho éxito, San Carlos vivió una nueva edición de “Vino Vivo”

La Municipalidad de San Carlos acompañó la propuesta impulsada por la Cámara de Turismo, Comercio, Industria y Producción de San Carlos junto a La Consulta Pueblo del Vino, que convocó a una multitud de vecinos, turistas y visitantes de distintos puntos del Valle de Uco en una nueva y exitosa edición de “Vino Vivo”.
Este domingo 15 de febrero la Plaza San Martín de La Consulta se convirtió en el punto de encuentro entre bodegas locales, sabores mendocinos y el encanto de un pueblo que vive el vino. La iniciativa invitó a descubrir una experiencia única, con una propuesta pensada especialmente para quienes buscan conocer nuestra cultura, recorrer nuestros sabores y disfrutar de una tarde-noche al aire libre entre música, copas y buena compañía.
La jornada contó con música a cargo de DJ, paseo de artesanos y una amplia oferta gastronómica, generando un clima festivo que consolidó al evento como uno de los encuentros más convocantes.
Participaron las siguientes bodegas:
Fanio
Alto Cedro
Cundo Wines
Vinos Manija
Grazie Mille
Enroscado Wines
Bodega Setebos
El Despechado
Finca Las Glicinas
Mujeres de la Viña
Fileni Martin
San Carlos Sud
Chicatana
Traslapiedra
Finca Suárez
Bodega San Polo
Acacio Wines
Del Yaucha
Presente Vinos
Buena Espina Wines
Finca La Cazadora
Berna
Vinos El Custodio
Lila Wines
Finca La Eternidad
Familia Furlotti
En el sector gastronómico acompañaron:
Viso El Color de Tus Pastas
Fatto in Casa
Jarilla Cocina
Pez de Montaña Burger Bar
A Fuego Lento Parrillada
Mirasoles
El Porvenir Bodegón y Rotisería
Juana Bakery
Peperina Casa de Té
Vente Pa’K
El Colorado Resto Bar
El Medina Fast Food Plaza
Rincón del Gabito
La gran convocatoria reflejó el interés por este tipo de propuestas que integran producción, cultura, turismo y encuentro social, generando un impacto positivo para emprendedores, productores y comerciantes locales.
El evento, que nació del trabajo comprometido y sostenido de la Cámara de Turismo, Comercio, Industria y Producción de San Carlos, volvió a poner en valor la articulación entre el sector privado y el Estado, demostrando la capacidad organizativa y el impulso permanente que la institución brinda al desarrollo comercial, turístico y productivo del departamento.
“Vino Vivo” volvió a demostrar que el trabajo articulado entre el sector público y privado fortalece el desarrollo turístico y económico del departamento, posicionando a San Carlos como un destino elegido dentro del Valle de Uco.