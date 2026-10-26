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Tadeo García Zalazar
Posteo

Con miras a la gobernación: el contundente mensaje de Tadeo García Zalazar

"Si queremos construir futuro, hay que salir de las falsas opciones que ofrece la política: ni todo está bien, ni todo está mal", escribió en X.

De cara al armado político para el próximo año electoral, el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales enfocado en superar los antagonismos políticos.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), el funcionario provincial llamó a superar los discursos absolutistas y cuestionó las lecturas simplistas de la coyuntura:

“Si queremos construir futuro, hay que salir de las falsas opciones que ofrece la política: ni todo está bien, ni todo está mal. La realidad no funciona así”, expresó el exintendente de Godoy Cruz en la apertura de su posteo.

Un llamado a superar los extremos

En su mensaje, ilustrado con una fotografía en la que se lo ve dialogando con jóvenes en un ámbito educativo e institucional, García Zalazar profundizó sobre los sesgos de la discusión pública y el peligro de polarizar los balances de gestión:

En este sentido, consideró que “negar los avances para resaltar lo pendiente —o esconder lo pendiente para defender lo hecho— solo sirve para subestimar a” la ciudadanía.

Además, planteó la necesidad de reconocer tanto los logros alcanzados como los desafíos pendientes para consolidar una propuesta política de largo plazo.

El pronunciamiento del titular de la cartera educativa cobra relevancia estratégica en el tablero local. Con una trayectoria marcada por su gestión al frente del municipio de Godoy Cruz y su actual rol al mando de un área clave que unifica educación, cultura e infancias, su discurso apunta a construir una alternativa para suceder a Alfredo Cornejo.

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