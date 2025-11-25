Con miles de vecinos, Tunuyán celebró su aniversario por los 145 años de vida

Tunuyán se vistió de fiesta para conmemorar 145 años de vida, en una jornada que unió a miles de vecinos en un concurrido Desfile Cívico-Militar y una gran fiesta popular. Desde las primeras horas de la tarde, la expectativa se sentía en el aire, anticipando un evento que ya es una tradición y refleja la identidad departamental.

Pasadas las 19 h, todas las miradas se dirigieron hacia el cielo. Dos aviones IA-63 PAMPA III de la Brigada Aérea, bajo el mando del Vicecomodoro Guido Flecha surcaron el cielo sobre la avenida San Martín, dando un espectacular inicio al desfile. En la ceremonia, el Jefe de la Agrupación “25 de Noviembre”, Teniente Primero Facundo Sceppacuercia, presentó el evento al Intendente Municipal, Profesor Emir Andraos, y al Jefe de Guarnición Campo Los Andes, Teniente Coronel Darío Javier Sosa.

Tras el saludo protocolar y el paso aéreo, el intendente Emir Andraos dirigió un mensaje a la comunidad, en el que repasó el recorrido del departamento y el presente que atraviesa. Entre los principales conceptos, destacó que el desarrollo local se sostiene “con conocimiento, planificación y trabajo”, y subrayó que el crecimiento de los últimos años “no fue casualidad”, sino resultado de un proceso sostenido.

También convocó a los vecinos a participar activamente en la construcción local: “Cada día nace una nueva oportunidad para que, desde nuestro lugar, aportemos al desarrollo del departamento”. A su vez, reafirmó la importancia de un Estado presente: “Cuando un ciudadano quiere invertir, capacitarse o necesita asistencia, debe encontrar un municipio”. En el cierre de su mensaje, llamó a sostener lo logrado y avanzar sobre lo que falta: “Los invito a seguir creyendo en nosotros mismos, a defender lo construido y a trabajar juntos por lo que todavía necesitamos resolver”.

A lo largo de más de tres horas, la Banda “Granadero Chepoyá” del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 15 “Libertador Simón Bolívar”, dirigida por el Teniente Leonardo Valdovino, acompañó cada paso de las instituciones educativas, fuerzas de seguridad, agrupaciones gauchas, academias artísticas y delegaciones que desfilaron con orgullo.

El desfile se consolidó una vez más como uno de los eventos más esperados del año, transformándose en una verdadera muestra de la rica historia, la diversidad social y cultural. Fueron Más de 100 instituciones las que participaron: escuelas, clubes, fuerzas vivas, talleres municipales, organizaciones sociales, agrupaciones gauchas, escuelas artísticas, entre otras. Sus bandas y estandartes se llevaron con orgullo a lo largo de la avenida San Martín.

Cumpleaños feliz

Al caer la noche, la celebración se trasladó a la plaza departamental, que se convirtió en el epicentro del festejo por los 145 años del departamento. El escenario se encendió con la propuesta musical de Kuntur Pacha —cuyo nombre en quechua significa “Cóndor del Tiempo”—, ofreciendo una fusión que respiraba la raíz de nuestras montañas y al mismo tiempo exploraba nuevos caminos sonoros. La noche continuó con la presentación de La Huella Folklore, un grupo con años de trayectoria que acercó esas canciones que forman parte de la identidad folclórica e invitaron a cantar, bailar y emocionarse a todos los presentes.

La plaza también contó con artesanos locales y emprendedores gastronómicos, que ofrecieron sus productos y sumaron calidez y color, completando una celebración que reunió arte, cultura y comunidad.

El broche de oro llegó a las 00 horas, cuando todos los que estaban en la plaza, unieron sus voces en una emocionante cuenta regresiva, entonando el feliz cumpleaños para Tunuyán. El cielo se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales que coronó una jornada inolvidable, celebrando la historia, la cultura y, sobre todo, a la gente de un departamento que mira al futuro con esperanza y orgullo.