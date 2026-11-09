Con miles de espectadores: San Carlos cerró una nueva edición de la Fiesta de la Tradición

San Carlos vivió una noche inolvidable. El Teatro Neyú Mapú se encontró completamente repleto de espectadores que llegaron para disfrutar de la segunda y última noche de la Fiesta Provincial de la Tradición, en una jornada que estuvo a la altura de uno de los eventos culturales más importantes de la provincia.

La multitud acompañó cada presentación, convirtiendo el teatro en el escenario de una verdadera celebración popular. Familias, vecinos y visitantes compartieron una noche de música, danza y tradición, reafirmando el profundo significado que esta fiesta tiene para los sancarlinos, un encuentro con las raíces y la historia.

La puesta en escena y la calidad artística marcaron una celebración verdaderamente impecable, con dos escenarios que ofrecieron propuestas para todos los gustos y mantuvieron viva la fiesta durante toda la noche.

En el escenario mayor se presentaron, Cuyo Ensamble, Troveros de Uco, Rumbo, Los Carreras, Raíces Gauchas, Raíces de Cuyo, Sin Frontera, Renacer Argentino, La Encordada, Ary Gaetan, Luz del Valle, De Pueblo, Entrevero Gaucho, Baudilio Pavez y La Apuesta.

El gran cierre llegó de la mano del Chaqueño Palavecino, quien desplegó todo su folclore, recorrió sus grandes éxitos y logró que todo el Neyú Mapú cantara junto a él. Una presentación que coronó una noche cargada de emoción, alegría y sentimiento argentino.