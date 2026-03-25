Con Milei presente, Adorni expondrá en el Congreso el 29 de abril su gestión

En un contexto de tensión política, el Gobierno prepara una exposición clave en el Congreso de la Nación Argentina. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentará el 29 de abril para dar su informe de gestión. En un hecho inédito, el presidente Javier Milei confirmó que estará presente, lo que significa un gesto de respaldo político en medio de cuestionamientos.

La confirmación llegó en medio de la conferencia de prensa de este miércoles, donde Adorni no solo puso fecha a su exposición ante el Congreso, sino que también anticipó el tono del mensaje oficial. El Gobierno prepara un “informe de resultados” con cifras que, aseguran, reflejan crecimiento económico y recuperación del consumo.

“Dicen que no hay consumo, pero creció 8 puntos en el último año. Dicen que no hay crecimiento, pero crecimos 4 puntos en 2025”, sostuvo el funcionario, quien además proyectó que la economía continuará en expansión. En esa línea, remarcó que el oficialismo busca sostener su narrativa en base a resultados concretos.

NO ME LO PIERDO.

AHÍ ESTARÉ…!!!

CIAO! https://t.co/N8Gihvo5Gd — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026

El respaldo presidencial no pasó desapercibido. Minutos después de las declaraciones, Milei replicó el mensaje en redes sociales con una frase contundente: “No me lo pierdo. Ahí estaré”. Será la primera vez que el mandatario decida acompañar a su jefe de Gabinete en una exposición parlamentaria, algo que no ocurrió durante las gestiones de Nicolás Posse ni Guillermo Francos.

La decisión política se da en un contexto sensible. En los últimos días, Adorni quedó en el centro de la escena por cuestionamientos vinculados a viajes personales y su situación patrimonial, temas que son observados tanto por la oposición como por sectores del periodismo.

En ese marco, el oficialismo cerró filas. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó públicamente su apoyo al jefe de Gabinete con un mensaje directo en redes sociales. “Mi apoyo, intacto”, escribió, acompañado de una imagen juntos en la Casa Rosada.

Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad @madorni pic.twitter.com/JO2XTpm2d1 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 25, 2026

El gesto no fue aislado. Forma parte de una estrategia para reforzar la figura de Adorni en medio de una semana marcada por cuestionamientos y tensiones políticas. La presencia del Presidente en el Congreso se interpreta como un respaldo explícito y un intento de mostrar cohesión interna.





