Con Milei, Karina y todo el gabinete, el Gobierno despliega una fuerte señal política para respaldar a Adorni en el Congreso

El Gobierno nacional prepara una fuerte demostración política en el Congreso para respaldar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien este miércoles presentará su informe de gestión ante la Cámara de Diputados.

La estrategia incluye la presencia del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general Karina Milei, y la totalidad del gabinete nacional, que ocuparán los palcos del recinto como señal de respaldo político durante la exposición frente a Diputados.

Se espera que Adorni esté unas seis horas para responder una lista en la que hay más de 5.000 preguntas.

Un respaldo político inusual

La puesta en escena no será menor. Según trascendió, el oficialismo busca mostrar unidad y fortaleza en un momento sensible para el funcionario, atravesado por cuestionamientos y denuncias.

Además del Presidente y sus ministros, también dirán presente senadores alineados con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes ocuparán los palcos del Congreso durante la exposición.

Desde el entorno oficial aseguran que se trata de una señal política clara: sostener a Adorni en una instancia institucional clave, que suele tener un carácter técnico pero que en este caso estará atravesada por la tensión política.

Una sesión con alto voltaje

La exposición de Adorni se dará en un contexto complejo. La oposición ya anticipó que buscará interpelarlo por distintos temas, mientras que el oficialismo apuesta a convertir la jornada en una muestra de cohesión interna.

El jefe de Gabinete llegará al recinto tras reuniones previas con legisladores aliados y en medio de un operativo político que incluye coordinación con bloques cercanos al Gobierno.

En ese escenario, el Congreso se convertirá en el epicentro de una pulseada política donde no solo estará en juego el informe de gestión, sino también la capacidad del Gobierno de sostener a una de sus figuras clave.