Con mayoría contundente, Menem retuvo la presidencia y estalló la disputa por la tercera vicepresidencia

La Cámara de Diputados de la Nación reeligió este miércoles al riojano Martín Menem como presidente del cuerpo, en una votación que contó con un amplio respaldo de La Libertad Avanza, sus bloques aliados y distintos espacios legislativos. La definición se produjo tras la jura de los 127 nuevos legisladores, procedimiento que habilitó la renovación de autoridades para el próximo período parlamentario.

La reelección de Menem contó con el acompañamiento de Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca y los monobloques correspondidos a Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz. En tanto, Unión por la Patria y los espacios de izquierda optaron por la abstención, aunque plantearon críticas respecto de la gestión anterior.

Quiero agradecer profundamente la confianza para continuar al frente de la Presidencia de la Cámara. Asumo esta responsabilidad con la misma convicción del primer día, honrando el rumbo que lidera el Presidente @JMilei y el esfuerzo de todos los que sostienen este proyecto.… pic.twitter.com/mieOsmuS8A — Martin Menem (@MenemMartin) December 3, 2025

La vicepresidencia primera quedó en manos de la diputada Cecilia Moreau (UxP), mientras que la vicepresidencia segunda fue asignada al legislador libertario Luis Petri. Sin embargo, la vicepresidencia tercera generó la principal controversia de la jornada. Este puesto es reclamado tanto por el interbloque Unidos como por el armado conformado por PRO, UCR, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz, ambos con 22 integrantes, lo que abrió una disputa sobre a quién corresponde la representación.

Pese al pedido explícito de la titular del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, los bloques aliados a La Libertad Avanza acordaron postergar la definición del cargo para una próxima instancia legislativa.

Luis Petri quedó como vicepresidente segundo en la Cámara de Diputados.

Durante el debate, el presidente del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, sostuvo que Menem “es el dirigente indicado para llevar adelante las reformas” impulsadas por el Gobierno Nacional. Desde Unión por la Patria, el jefe de bancada Germán Martínez cuestionó el desempeño del titular de la Cámara, a quien acusó de haber actuado “más como jefe de bloque que como presidente”, aunque expresó su expectativa de mejorar la relación política en el nuevo período.

Por su parte, Scaglia acompañó la reelección de Menem, pero insistió en la necesidad de garantizar “diálogo” y de reconocerle a su interbloque la vicepresidencia tercera, aún sin resolver.