Con mayoría contundente, Diputados aprobó la reforma de regalías mineras en Mendoza

La Legislatura mendocina dio un paso clave este miércoles al otorgar media sanción al proyecto que reforma el esquema de regalías mineras, moderniza los criterios de cálculo y ajusta el régimen provincial a la Ley Nacional 24.196, que establece un tope del 3% sobre el valor boca mina. Con la aprobación obtenida en Diputados, la iniciativa quedó en manos del Senado, donde continuará el debate.

El texto, respaldado por una amplia mayoría, incorpora parámetros técnicos unificados, mayor control estatal y un sistema digital de trazabilidad que permitirá seguir la producción desde la extracción hasta la comercialización. Se trata del segundo de los cuatro proyectos vinculados a la actividad minera que se tratan esta semana: el primero fue la creación del Fondo de Compensación Ambiental, que también espera revisión en la Cámara alta.

Uno de los puntos más fuertes de la propuesta es el nuevo esquema de distribución de los recursos. El 88% de lo recaudado se destinará a Rentas Generales, y dentro de ese monto, el 15% estará dirigido al Fondo de Desarrollo Socioambiental, orientado al fortalecimiento de la Policía Ambiental Minera, controles de campo, monitoreos participativos y mecanismos de transparencia. La reglamentación deberá definir su puesta en marcha y funcionamiento operativo.

El 12% restante quedará en manos de los municipios donde se realice la extracción y que adhieran al régimen, con un uso estrictamente limitado a obras públicas e infraestructura social, ambiental o productiva. Este punto busca asegurar que los territorios directamente vinculados a la actividad reciban una porción concreta de la renta minera.

El proyecto también establece un refuerzo en los mecanismos de fiscalización. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía y Ambiente, mediante la Dirección de Minería, que deberá exigir declaraciones juradas trimestrales, auditorías documentales, verificaciones presenciales y determinaciones de oficio ante inconsistencias. A esto se suma el desarrollo de sistemas digitales de control y trazado de regalías, una herramienta clave para garantizar datos verificables y mejorar la capacidad estatal de seguimiento.

La iniciativa incluye además incentivos para proyectos que desarrollen procesos de transformación dentro de la provincia, y para aquellos que acrediten estándares ambientales e inclusión social, con el objetivo de promover inversiones responsables y con impacto local.

Con esta media sanción, Diputados dio el primer aval a un marco que busca ordenar la distribución de la renta minera y reforzar los controles, en una actividad que continúa generando fuertes discusiones en la provincia. Ahora, la última palabra la tendrá el Senado.