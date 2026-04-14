Con mayor inflación y menor crecimiento, el FMI ajustó sus proyecciones para Argentina

En las horas previas a que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difunda los datos de la inflación de marzo, la cual se espera que sea superior a la de febrero, el Fondo Monetario Internacional ajustó sus proyecciones para la economía argentina y elevó la estimación de inflacionaria para 2026.

En ese sentido, el FMI ahora elevó su estimación al 30,4% anual. Cabe destacar que esto responde a una revisión global que realizó el organismo, producto del impacto que ha tenido la guerra en Medio Oriente en el mundo. Para 2027, en tanto, proyectó una desaceleración del índice, con un IPC que se ubicaría en torno al 15,7%.

Otro dato que es poco alentador es que el FMI también recortó la previsión de crecimiento del país. Según la actualización de las Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), ahora se espera una expansión del 3,5% del PBI para este año, cifra que está por debajo de lo proyectado previamente. Sin embargo, se mantuvo en 4% la proyección para 2027.

¿Qué pasaría con la economía mundial?

A nivel global, el Fondo también ajustó a la baja sus previsiones de crecimiento. Para este año, redujo la estimación de 3,3% a 3,1%, mientras que para 2027 mantuvo la proyección en torno al 3,2%.

El informe advirtió que un agravamiento del conflicto en Medio Oriente podría impactar en los precios de la energía y derivar en un escenario más adverso, con un crecimiento mundial de 2,5% en 2026 y una inflación del 5,4%.

Además, planteó un escenario más pesimista, con una expansión global cercana al 2% y una inflación superior al 6% en 2027. “Las tensiones geopolíticas podrían agravarse aún más, convirtiendo la situación en la mayor crisis energética de la historia reciente, o podrían estallar tensiones políticas internas. Los factores de estrés político pueden entrelazarse con cambios en el comercio y otras políticas internacionales. Independientemente de los acontecimientos geopolíticos, podrían surgir disputas comerciales“, destaca el informe.