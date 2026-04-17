Con más dudas que certezas, el Chacho Coudet tiene el equipo para enfrentar a Boca: El Xeneize sale de memoria

Cada vez falta menos para un nuevo Superclásico en el fútbol argentino. El próximo domingo, desde las 17 horas, River recibirá a Boca en el Monumental por la decimoquinta jornada del Torneo Apertura.

Eduardo Coudet recibió dos pésimas noticias el pasado jueves cuando se confirmó que Fausto Vera y Juanfer Quintero no estarán a disposición luego de haber salido por lesión el pasado miércoles en el duelo ante Carabobo por la Copa Sudamericana.

¿Cómo formaría River contra Boca?

Ante esta situación Coudet debe reinventarse y por eso analiza variantes para suplantar las ausencias. Si bien no está confirmado, el once de River ante Boca sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Por su parte, el equipo de Claudio Úbeda saldría de memoria, con el cambio obligado de Leandro Brey por Agustín Marchesin, que sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla derecha: Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.