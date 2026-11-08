Con más arroz que pollo, un grupo de radicales le declara la guerra a la unidad en el sur

Las elecciones del 2027 definen varios temas, entre ellos las intendencias. San Rafael sigue siendo ese anhelo del radicalismo que le es esquivo desde hace 20 años. Las internas hicieron de las suyas, pero cuando todo parecía encaminarse hacia una unidad, un almuerzo mostró que la grieta se instaló.

Mismo escenario, mismo menú que en el 2025 pero actores diferentes y sobre todo, ausencias con alto contenido político. Club del Banco Mendoza, arroz con pollo, Francisco Mondotte y Leonardo Yapur como principales anfitriones de una reunión que no tuvo a otros candidatos lanzados al 2027 ni figuras de peso dentro del partido centenario.

Ernesto Sanz y el cornejismo fueron la cara política de la unidad en abril del año pasado con ese mismo menú. Meses después, la proteína decayó y subieron los carbohidratos: las mesas lucieron llenas pero abundaron los militantes frente a la ausencia de funcionarios provinciales y autoridades partidarias. Ni hablar de los históricos.

El mensaje fue claro: de esa alternativa que pergeñan Mondotte y Yapur, aseguran que saldrá el próximo intendente de San Rafael y también, que otros que quieren correr esa carrera no son parte de ese espacio pero están invitados a sumarse, bajo el liderazgo de ellos dos, claro.

Se diluye la unidad, florecen las internas radicales y los que reconocen el olor a sangre, se frotan las manos.

Nuevas alianzas y ausencias

Hay que explicar algunas cosas para que no se interprete a esta fórmula como una alternativa que tiene el apoyo de algunos históricos. Francisco Mondotte, ex concejal y funcionarios provincial, nació bajo el ala de Ernesto Sanz, al igual que el diputado Franco Ambrosini, que también se largó. Sin embargo, Mondotte se fue alejando del equipo. Hoy no tiene casi diálogo con Sanz, explicándose así la ausencia del histórico, y también del legislador. El mensaje a los comensales es claro.

Yapur, por su parte, supo integrar el ala cornejista. Pero hoy tampoco está enarbolado detrás de esa bandera y entre los presentes no hubo ningún funcionario importante de ese sector. El año pasado estuvieron Natalio Mema, ministro de Gobierno, y Andrés Lombardi, el titular del partido y presidente de la Cámara de Diputados que se mostraron por arriba de los espacios y bregando por la unidad.

Así, a la unidad radical le declararon la guerra porque hubo otros faltazos notorios. No estuvieron los concejales radicales, salvo Juan Pablo Vignoni que es muy cercano a Mondotte. Entre esos ediles hay otro que ha dicho que tiene ganas de jugar: Adrián Reche, que supo coquetear con Luis Petri en su era boina blanca, pero después se replegó dentro del partido. Silvina Gómez, presidenta del partido, y su vice, Martín Serrano, tampoco estuvieron.

Los radicales que siguen a Petri tampoco fueron de la partida: Federico Zamarbide y Rafael Videla. Y por fuera de la UCR pero dentro de Cambia Mendoza tampoco hubo un nombre que también se anotó: la vicegobernadora Hebe Casado que ha participado de algunas actividades radicales cuando la llaman o está en sus pagos.

Se dobla y se rompe

La carrera hacia 2027 empieza a mostrar sus primeros movimientos y rupturas en San Rafael mientras los hermanos Félix miran de reojo lo que ocurre enfrente. Tantos perdigones dispersos no les debe haber alterado el almuerzo sabatino.

Leonardo Yapur y Francisco Mondotte acordaron trabajar en conjunto con el objetivo de construir una alternativa política que pueda disputar la conducción del municipio al peronismo, que lleva más de dos décadas al frente de la comuna.

La incógnita pasa ahora por saber, primero, si esa dupla llegará con vida al 2027. Otro interrogante a responder es qué otros dirigentes se incorporarán o bien, si se reunirán aparte y terminarán relegando a los organizadores del arroz con pollo que tienen aspiraciones de protagonismo en 2027. La ausencia de figuras de peso da cuenta que aval político a esa movida, no hay.

El radicalismo, que es oposición hace años en el bastión peronista, necesita transformar sus almuerzos en una propuesta capaz de interpelar al electorado sanrafaelino. Yapur y Mondotte dieron ese primer paso, se pusieron el delantal sin respaldo de la estructura partidaria.

Otros, se largaron a través de medios y en redes sociales empiezan a mostrar propuestas, o a tratar al menos de que los conozcan. No sazonan una alternativa todavía, pero se afilan los dientes. En la cocina radical, ya hay olor a interna.