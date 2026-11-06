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la foto que habla

Con Luis Petri en primera fila, el PD volvió a la carga contra Cornejo por la presión impositiva

El diputado nacional participó de un encuentro organizado por el PD mendocino en la Bolsa de Comercio, junto a Armando Magistretti y Mercedes Llano.

Luis Petri volvió a compartir una actividad pública con los principales referentes del Partido Demócrata de Mendoza. El diputado nacional de La Libertad Avanza participó este viernes de un encuentro en la Bolsa de Comercio, organizado por la fuerza que conduce Armando Magistretti, donde la reducción de la presión impositiva fue el eje de discusión con empresarios y representantes del sector privado.

La presencia del exministro de Defensa tuvo una lectura que excede la agenda económica. Petri mantiene su intención de competir por la Gobernación en 2027 y viene construyendo vínculos con dirigentes de distintos espacios, entre ellos los referentes del PD, que ya expresaron su interés en acompañar una eventual candidatura.

El acercamiento no es nuevo. La relación con la diputada nacional Mercedes Llano se consolidó a partir del trabajo parlamentario compartido y de las coincidencias en el respaldo a las reformas impulsadas por Javier Milei. En julio, Llano manifestó públicamente que Petri era el dirigente que más le interesaba acompañar en la próxima disputa por la Gobernación, aunque el partido todavía no tomó una decisión orgánica. Los une el rechazo a Alfredo Cornejo.

La actividad de este viernes se realizó bajo el lema “El sector privado toma la palabra” y contó también con la participación del presidente de la Asociación Argentina de Contribuyentes, Jonás Torrico. El planteo fue reducir impuestos, revisar el gasto público y generar condiciones más favorables para la inversión.

Magistretti sostuvo que Mendoza necesita recuperar competitividad y cuestionó los obstáculos que enfrenta el sector productivo. Llano, por su parte, definió la baja de impuestos como una condición necesaria para liberar el potencial económico provincial. El comunicado difundido no menciona puntualmente a Cornejo, pero las críticas fueron en esa línea.

En ese escenario, Petri compartió espacio con legisladores nacionales y provinciales y representantes empresarios, en una actividad que permitió mostrar coincidencias políticas y económicas con el PD.

La incógnita sigue siendo bajo qué estructura electoral buscará competir Petri. Una posibilidad es hacerlo dentro de un eventual acuerdo entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza; otra, explorar una alternativa por fuera de ese frente. El Partido Demócrata aparece entre los espacios con los que mantiene diálogo, aunque todavía no existe un acuerdo formal.

La foto en la Bolsa de Comercio se suma así a una serie de encuentros que el diputado viene protagonizando en Mendoza. Mientras el radicalismo comienza a ordenar sus propios nombres para la sucesión de Cornejo, Petri amplía sus contactos políticos y empresariales.

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