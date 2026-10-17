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CIUDAD DE MENDOZA

Con lluvias, así será el cronograma de servicios públicos de la Ciudad de Mendoza

El municipio difundió el cronograma semanal de tareas. Los trabajos podrán reprogramarse si las condiciones climáticas no son favorables.

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza llevará adelante una nueva semana de trabajos de mantenimiento del espacio público entre el lunes 19 y el viernes 23 de octubre. El operativo incluirá reparaciones en espacios verdes, tareas de arbolado y arreglos de calles en distintos sectores de la capital.

Desde el municipio solicitaron a los vecinos de las zonas donde se realicen tareas de desinfección que mantengan cerradas las puertas y ventanas de sus viviendas y guarden los bebederos y comederos de las mascotas.

Además, informaron que las actividades podrán reprogramarse ante condiciones climáticas adversas. Durante los fines de semana y feriados funcionarán las guardias habituales para atender pedidos, mientras que los cortes de calles y despejes necesarios se comunicarán con un día de anticipación.

Cronograma
Itinerario semana del lunes 19 al viernes 23 de octubre

Espacios verdes

CCB: Reparaciones de estructuras, canteros y cordones. Poda de árboles y arbustos.

Arbolado: Trabajos puntuales, por expedientes y notas.

Arbolado: MIP:  Trabajos puntuales por expedientes, notas y reclamos.

Bacheo

Bacheo Frío
● Lunes 19: trabajos sobre calle Salta 1218, 3135 y J. F. Moreno 3165, 2760, 2520, 1781.
● Martes 20: trabajos sobre calle Ituzaingó al 2900, 2715, 2690, 2518, 2310, 2217, 1800.
● Miércoles 21: trabajos sobre calle Paso de Los Andes 1833, 1863, 1887, 2562 y 3202.
● Jueves 22: trabajos sobre calle Montecaseros 1914, 2410, 2480, 2690, 2810.
● Viernes 23: trabajos sobre calle A. Del Valle al 742, 722, 381 y 344.

Bacheo Caliente
● Lunes 19: trabajos sobre calle Ayacucho al 605.
● Martes 20: trabajos sobre calle Chenaut 3180.
● Miércoles 21: trabajos sobre calle Lavalle al 590.
● Jueves 22: trabajos sobre calle Perú al 955.
● Viernes 23: trabajos sobre calle Montecaseros al 2943.

ETIQUETAS:

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