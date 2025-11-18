Con la nueva Ley Impositiva, las multas por infracciones viales aumentarán un 19%

Este martes, con la sanción definitiva en el Senado de Mendoza de las leyes de Presupuesto 2026, Avalúo e Impositiva, se estableció que el valor de la Unidad Fija (UF) -la cual se utiliza para calcular las sanciones viales- se actualizará a partir del 1 de enero de 2026. De este modo, la UF pasará de $420 a $500, lo que se traduce en que las multas viales tendrán un aumento del 19%. Con los nuevos valores, las infracciones más graves -como conducir alcoholizado- tendrán sanciones que podrían ascender hasta los $5,5 millones.

Las faltas leves -como circular sin luces bajas, estacionar en doble fila o en zonas prohibidas y transitar sin RTO- tienen un piso de 100 UF, que equivaldrán a $50.000.

Las faltas graves, que incluyen giros en U indebidos o estacionar en la banquina sin emergencia, mantienen un valor de 700 UF. Con la nueva actualización, la multa será de $350.000.

Por su parte, las faltas gravísimas -como conducir sin licencia, sin seguro, sin cinturón de seguridad o usando el celular- ascienden a 1.000 UF, es decir, $500.000 desde enero.

El concurso de faltas, aplicado cuando un conductor incurre en dos o más infracciones simultáneas, se fijó en 1.500 UF. A partir de enero representará $750.000

Cabe recalcar que hay un beneficio que establece que si las multas se pagan dentro de los tres días hábiles desde el momento de la infracción, el monto se reducirá un 40%.

Las multas por conducir alcoholizado irán de 3.000 a 6.000 UF —entre $1,5 y $3 millones— para registros de 0,5 a 0,99 gramos de alcohol en sangre. Con 1 gramo o más, las sanciones se ubicarán entre 4.000 y 11.000 UF, equivalentes a entre $2 millones y $5,5 millones. En el caso de la alcoholemia positiva no se aplicará el descuento del 40%.