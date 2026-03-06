Con la minería en la mira: la decisión de Guaymallén que se alinea al Plan Pilares

El Clúster Minero-Energético de Mendoza, que lidera Guaymallén, firmó un acuerdo de cooperación con la Fundación Pilares con el objetivo de impulsar el desarrollo de proveedores locales y promover una estrategia provincial de minería sostenible.

Ambas instituciones comparten objetivos complementarios. Por un lado, el Plan Pilares apunta a promover el desarrollo económico de Mendoza, con especial énfasis en el impulso de la minería como una actividad moderna y sustentable. Por otro, el clúster trabaja para fortalecer la competitividad de las empresas locales y acompañarlas en el cumplimiento de estándares internacionales que les permitan convertirse en proveedores de servicios para futuras inversiones mineras.

El acuerdo establece una agenda de trabajo conjunta orientada a consolidar una política de Estado provincial en minería sostenible, donde la competitividad funcione como eje estructurante del desarrollo. También contempla promover la mejora continua, la profesionalización y la adopción de estándares internacionales por parte de las empresas locales, con el fin de afrontar los desafíos productivos, ambientales y sociales de la industria.

Durante la presentación del convenio, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para posicionar a Mendoza en el escenario global.

“Mendoza busca ser protagonista del mercado mundial y este es el vehículo para que nuestras empresas desarrollen trabajo y generen una fuente laboral para nuestros vecinos, no sólo en Guaymallén, sino también en el resto de los departamentos de la provincia”, afirmó.

Marcos Calvente explicó además que el objetivo del clúster es construir un entramado empresarial sólido que pueda responder a las demandas del sector minero. “Lo que se pretende es conformar un ecosistema de empresas que posean confiabilidad y escala. Queremos organizar nuestro entramado de empresas proveedoras de servicios e insumos para que, cuando esa demanda ocurra, estemos preparados. En minería no hay segunda oportunidad”, remarcó.

El jefe comunal también celebró la articulación con el Plan Pilares y consideró que el acuerdo representa un paso importante para preparar a la provincia frente a los desafíos futuros. “¿Cómo el clúster no va a adherirse al Plan Pilares si da respuesta a muchas de las necesidades que busca abordar el programa? Celebro esta iniciativa y que el sector público y el privado tengan esta visión y esta planificación, porque eso es garantía de desarrollo”, sostuvo.

Por su parte, Julio Totero, representante de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, explicó que el clúster surgió a partir de una iniciativa público-privada encabezada por la Municipalidad de Guaymallén y la entidad industrial.

“Le dimos forma a este clúster de empresas proveedoras del sector minero y energético. Hoy ya hay más de 30 empresas vinculadas. No se trata solamente de compañías metalúrgicas, sino de firmas que forman parte de la cadena de valor del sector minero y energético”, detalló.