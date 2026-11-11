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Con la máxima por encima de los 30 grados: cómo estará el tiempo este miércoles

Llega el tercer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente despejado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 33 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 36 grados en una jornada con cielo mayormente descubierto.

El viernes la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma bajaría y daría una máxima de 34 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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