Con la Liga Profesional en la mira: Gimnasia y Esgrima comenzó a delinear el plantel para su debut en Primera División

Luego del histórico ascenso a la Primera División, y luego de un merecido descanso, Gimnasia y Esgrima de Mendoza ya se puso manos a la obra y se puso de lleno a planificar el debut de la institución en la máxima categoría del fútbol argentino.

Atrás quedaron los festejos y los anuncios de su presidente Fernando Porreta con respecto a las obras en el Víctor Legrotaglie. Ahora llegó la hora de confeccionar el plantel que tendrá la tarea de asegurar la permanencia en la Liga Profesional. Y ta como había anunciado el propio mandatario, los cambios serán muchos.

El primer paso que dio el Lobo fue asegurarse la continuidad de Ariel Broggi al frente del primer equipo. Una vez resuelto eso, fue el turno de comenzar la depuración del plantel campeón de la Primera Nacional. Pese a conseguir de manra contundente el ascenso, varios futbolistas -algunos de ellos con un rol protagónico en la histórica campaña- no seguirán defendiendo la camiseta del Pituco.

Entre las bajas más resonantes se encuentran las de Ismael Cortez, Ignacio Antonio y Jeremías Rodríguez Puch. Todos ellos fueron pieza importante durante la estadía de Ezequiel Medrán como DT. Sin embargo, con la llegada de Broggi, poco a poco fueron perdiendo terreno hasta ser relegados al banco de suplentes.

Otros casos similares son los de Gastón Espósito, Mario Galeano, Enzo Gaggi y Nicolás Servetto. Si bien no eran titulares indiscutidos, casi siempre formaron parte del recambio durante los partidos. También abandonarán la institución Axel Pozza, Federico Torres, Lucas Bustos y Nahuel Barboza.

En contrapartida, el Blanquinegro se aseguró la continuidad de César Rigamonti, Facundo Nadalin, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra, Matías Recalde, Lautaro Carrera, Fermín Antonini, Matías Muñoz, Nicolás Romano, Luciano Cingolani, Lautaro Petruchi, Facundo Lencioni, Brian Andrada y Brian Nicolás Ferreyra.

Cabe destacar que todavía no están definidos todos los movimientos dentro del plantel campeón de la segunda división. Una vez definida la situación de todos los futbolistas, el club avanzará en las negociaciones para incorporar refuerzos para pelear por la permanencia en la Liga Profesional.