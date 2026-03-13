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Con la eliminación de las mesas de marzo: Mendoza alcanzó un 98% de retención en las escuelas secundarias

Tras la eliminación de la instancia de marzo, se logró que casi 80 % de los estudiantes secundarios promocionaran el año en los tiempos estipulados. Estas modificaciones demostraron una mejora en la efectividad de las etapas de recuperación de saberes, sinceramiento en los trayectos escolares y ordenamiento del calendario escolar.

El Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE) presentó el informe final y balance de promoción del nivel secundario correspondiente al ciclo lectivo 2025 incluyendo los resultados de la etapa de intensificación de febrero 2026.

Tras la eliminación de la condicionalidad de marzo, casi 80 % de los estudiantes secundarios logró promocionar el año en los plazos estipulados. El sistema mostró una mejora en la efectividad de las etapas de recuperación de saberes.

Desde la Dirección General de Escuelas expresaron que los datos obtenidos reflejan la consolidación de una política educativa que prioriza la permanencia de los alumnos en la escuela y el ordenamiento del calendario escolar.

“Durante el ciclo lectivo hubo mayor retención de estudiantes y el desgranamiento fue solo de dos puntos. Con respecto a la permanencia o repetición, es necesario comparar datos de febrero a febrero. Recordemos que durante la pandemia se flexibilizó el sistema entendiendo que, por la situación, se podía pasar de año condicional con tres hasta cinco espacios curriculares. Este año la instancia de marzo no existe”, explicó la directora de Educación de nivel Secundario, Cecilia Páez.

“A los estudiantes que han permanecido o repetido el año durante el ciclo lectivo 2025 les garantizaremos su continuidad y damos tranquilidad a las familias que serán acompañadas por las supervisiones para buscar lugar y continuar sus trayectorias. También hay instancias durante el año para recuperación de saberes para que no lleguen a diciembre con tantos espacios adeudados. Pedimos a las familias que acompañen a los estudiantes con trayectorias débiles. Los docentes tienen horas para poder apoyarlos en las materias que mayores dificultades presentan”, informó Páez.

Retención récord y promoción efectiva

Uno de los indicadores más sólidos del informe es la retención escolar, que alcanzó un promedio general de 98,22 %. Esto significa que la gran mayoría de los alumnos que iniciaron el ciclo lectivo en abril permanecieron en el sistema hasta el final del año.

En cuanto a la promoción total (alumnos que pasan de año), el índice general se situó en 79,69 %. Un dato clave es que 56,04 % de los estudiantes logró promocionar de manera directa al final el cursado regular, mientras que el 23,65 % adicional alcanzó los objetivos pedagógicos en las instancias de intensificación de diciembre y febrero.

El fin de la condicionalidad de marzo

El ciclo 2025 marcó un cambio de paradigma con la eliminación de la instancia de marzo para rendir materias pendientes. Esta medida buscó sincerar las trayectorias escolares y garantizar que el nuevo ciclo lectivo comience con los saberes ya acreditados.

A pesar de contar con una instancia menos, la eficiencia de los alumnos aumentó en los plazos vigentes: en la Secundaria Orientada, la promoción en febrero creció del 8,29 % (en 2024) al 9,80 % en este ciclo.

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