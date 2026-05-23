Con guiños a la Selección y Messi, Aerolíneas Argentinas presentó “el avión más argentino del mundo”

A menos de un mes para que comience el Mundial, el clima de a poco empieza a sentirse en el país. En ese contexto, este viernes Aerolíneas Argentinas presentó en el Hangar 5 de Ezeiza lo que denominó como “el avión más argentino del mundo”, una aeronave ploteada con claras referencias a la selección argentina que buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022.

La aeronave elegida para la iniciativa es un Airbus A330-200 que luce en su fuselaje y cola distintos elementos inspirados en la camiseta oficial argentina diseñada por Adidas. El ploteo incorpora el emblemático número 10 de Messi, las tres estrellas obtenidas en los títulos mundiales y una cinta de capitán sobre los motores, en una representación simbólica del liderazgo del equipo campeón del mundo.

El número 10. La cinta de Capitán. Las tres estrellas que supimos conseguir.

Ya está listo EL AVIÓN MÁS ARGENTINO DEL MUNDO.#ElAvionMasArgentinoDelMundo. pic.twitter.com/Qm9wZGR0Dj — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) May 22, 2026

Desde la compañía señalaron que “el avión más argentino del mundo” comenzará a operar próximamente en rutas internacionales hacia distintos destinos de América y Europa, acompañando la campaña mundialista y a los hinchas que viajarán para seguir al seleccionado nacional.

Las modificaciones en los vuelos para ir al Mundial

En paralelo, Aerolíneas confirmó que dispondrá de vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde Argentina disputará encuentros correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026. Además, la empresa reforzará la conectividad entre Buenos Aires y Miami con frecuencias diarias tanto diurnas como nocturnas.

Sin embargo, la aerolínea también anunció una reestructuración de parte de sus vuelos internacionales desde el interior del país. Las rutas previstas desde Córdoba, Rosario y San Miguel de Tucumán hacia Miami fueron canceladas debido al incremento en los costos operativos y a una demanda menor a la proyectada. Según explicaron desde la compañía, la suba internacional del precio del combustible impactó sobre la rentabilidad esperada de esos trayectos.

De este modo, la nueva estrategia apunta a concentrar la mayor parte de los vuelos internacionales en Ezeiza, donde Aerolíneas cuenta con una estructura operativa más eficiente y una demanda sostenida. Actualmente, la empresa opera cerca de 20 vuelos semanales entre Buenos Aires y Miami.