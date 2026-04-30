Search
Instagram Facebook Twitter
lectura dge
DGE

Con gran participación, las escuelas cerraron el Mes de la Lectura en Voz Alta

Con una amplia convocatoria en toda la provincia, las escuelas mendocinas finalizaron las actividades del Mes de la Lectura en Voz Alta, una propuesta que durante abril impulsó encuentros, proyectos y experiencias para fortalecer el hábito lector.

La iniciativa involucró a estudiantes de todos los niveles, junto a docentes, familias y referentes de la comunidad, quienes participaron activamente en distintas acciones orientadas a promover la lectura como herramienta fundamental para el aprendizaje.

Enmarcado en fechas clave del calendario literario, como el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el programa buscó consolidar la lectura en voz alta como una práctica cotidiana dentro y fuera del aula.

Desde la Dirección General de Escuelas destacaron que esta modalidad favorece el desarrollo de la conciencia fonológica, mejora la fluidez lectora y fortalece la comprensión, además de generar vínculos entre estudiantes y docentes a partir del intercambio de textos y experiencias.

Además, la lectura en voz alta permite que los estudiantes accedan a contenidos que aún no pueden abordar de manera autónoma, ampliando su vocabulario y estimulando habilidades cognitivas y emocionales.

ETIQUETAS:

Dirección General de EscuelasabrilMes de la Lectura en Voz Altacalendario literario

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

El estacionamiento medido digital en la Ciudad superó los 100 mil usuarios registrados

Por: Violeta Díaz Costa

DGE

Con gran participación, las escuelas cerraron el Mes de la Lectura en Voz Alta

Por: Violeta Díaz Costa

PLAN CONTRA EL ABIGEATO

Decomisaron más de tres toneladas de carne en mal estado en Tunuyán

Por: Redacción NDI

no le gustó

Ulpiano Suárez fue lapidario con Adorni después de su exposición en el Congreso

Por: Ana San Martin

INSTITUCIÓN MODELO

La CIAT renovó autoridades y eligió a Carlos Dávila como presidente

Por: María Orozco

EMOCIONANTE

El emotivo posteo con el que Mayra Tous reveló que volverá a ser madre

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter