Con gran participación, las escuelas cerraron el Mes de la Lectura en Voz Alta

Con una amplia convocatoria en toda la provincia, las escuelas mendocinas finalizaron las actividades del Mes de la Lectura en Voz Alta, una propuesta que durante abril impulsó encuentros, proyectos y experiencias para fortalecer el hábito lector.

La iniciativa involucró a estudiantes de todos los niveles, junto a docentes, familias y referentes de la comunidad, quienes participaron activamente en distintas acciones orientadas a promover la lectura como herramienta fundamental para el aprendizaje.

Enmarcado en fechas clave del calendario literario, como el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, el programa buscó consolidar la lectura en voz alta como una práctica cotidiana dentro y fuera del aula.

Desde la Dirección General de Escuelas destacaron que esta modalidad favorece el desarrollo de la conciencia fonológica, mejora la fluidez lectora y fortalece la comprensión, además de generar vínculos entre estudiantes y docentes a partir del intercambio de textos y experiencias.

Además, la lectura en voz alta permite que los estudiantes accedan a contenidos que aún no pueden abordar de manera autónoma, ampliando su vocabulario y estimulando habilidades cognitivas y emocionales.