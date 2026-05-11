Con fondos municipales y provinciales, Tunuyán terminó 38 viviendas que habían quedado paralizadas

El Gobierno de Mendoza entregó este lunes 38 nuevas viviendas en Tunuyán, en el marco de un acuerdo entre Provincia y Municipio para sostener obras paralizadas y ampliar el acceso a la casa propia en distintos departamentos de la provincia.

Las unidades corresponden al loteo Bordelongue y fueron adjudicadas a familias del Valle de Uco que recibieron las llaves y carpetas de sus hogares en un acto encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de Tunuyán, Emir Andraos.

El proyecto había quedado inconcluso tras la interrupción de los fondos nacionales destinados a la obra. Frente a esa situación, la Provincia y el Municipio firmaron un acuerdo para finalizar tanto las viviendas como las tareas de urbanización.

Durante el acto, Cornejo remarcó el impacto económico que implica la construcción de barrios sociales y sostuvo que el acceso a una vivienda propia resulta cada vez más difícil sin financiamiento estatal o créditos hipotecarios. Además, aseguró que Mendoza continuará sosteniendo políticas habitacionales pese al complejo contexto económico nacional.

En esa línea, el mandatario señaló que cada vivienda tiene un costo cercano a los 100 millones de pesos y advirtió que gran parte de la población no podría acceder a ese tipo de soluciones habitacionales sin apoyo estatal.

Hoy 38 familias de Tunuyán recibieron las llaves de su casa y comenzaron una nueva etapa de sus vidas, con un lugar propio y proyectos que empiezan a hacerse realidad. Sabemos que todavía falta mucho y que miles de mendocinos esperan esta oportunidad. Por eso seguimos sosteniendo… pic.twitter.com/Jlz7vUMYMY — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 11, 2026

La obra pública más grande de Tunuyán

Por su parte, Andraos calificó al emprendimiento como “la obra pública más grande de la historia” del departamento y destacó el trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia para recuperar el proyecto luego de la paralización nacional.

El intendente explicó que la inversión total superó los 6.000 millones de pesos y sostuvo que el abandono de la obra generó costos adicionales y demoras para poder completar las viviendas. También valoró el esfuerzo de las empresas constructoras y del equipo técnico municipal.

Más viviendas en el Valle de Uco

Desde el Gobierno provincial recordaron que en marzo ya se habían entregado otras 69 viviendas en el mismo barrio. Con esta nueva etapa, ya son 109 las casas adjudicadas dentro de la primera fase del loteo Bordelongue, que contempla un total de 300 unidades habitacionales.

La iniciativa se enmarca en una estrategia provincial para finalizar obras habitacionales que habían quedado detenidas y avanzar en soluciones de vivienda en distintos puntos de Mendoza.