Un grupo familiar de 8 personas no tenían ni para comer y fueron ayudados estudiantes de la Policía.

Solo algunas personas, entre las que están Sebastián Coines, el Principal Ferreira y el cuerpo de cadetes del IUSP de La Consulta; colaboraron con una familia de Casas Viejas que están atravesando una mala situación económica.

Los pedidos se hicieron a varias personas del departamento, pero solo por el momento, el cuerpo de cadetes de la Policía colaboró con elementos básicos como ropa y alimentos.

“En verano conocí a la familia por intermedio de mi papá que es remisero, fui a conocerlas y vi su situación (lo que mi papá me contó quedo pequeño cuando lo vi personalmente), me vine muy mal por ver a los niños sin calzados, la ropa toda ropa y ver almorzar solo tomates”, comentó Ely, quien colabora hace tiempo con la familia.

Comenzó a ayudar hasta que comenzó a ser un desafío, porque la plata es poca, todo sube y Aly también tiene su familia. Es en ese momento cuando la joven, salió a buscar gente que pudiera empatizar con ella y sumar ayuda para esta familia. También hay que decir que, en ese ínterin, recibió críticas de sectores que debieran estar haciendo ese trabajo.

Más allá de la incoherencias e irresponsabilidades que algunos sectores manifiestan, los y las cadetes de la Tecnicatura en Seguridad Pública, no lo dudaron y salieron al frente del pedido: “Un chico llamado Kevin me pidió el número y ahí me contactó su compañera Daniela Olguín –efectivo de la Policía- q es efectivo de la Policía- y me dijo q el curso de cadetes y policías me iban ayudar con la abuela y así fue, el martes fuimos y ellos le llevaron de todo”, relató Aly.

La historia es una de tantas que pasan por el anonimato y que describen: el complejo momento económico, la empatía que mucha gente manifiesta, y la falta de esta, en otras personas e instituciones.

Quienes quieran colaborar pueden comunicarse al 2622- 684211.

Diario NDI también publicó: Colocaron una red de informadores turísticos en San Carlos

Mirá nuestras Noticias en 1 Minuto