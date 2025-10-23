Con elogios a Milei y críticas para Cornejo, el Frente Libertario Demócrata también realizó su cierre de campaña

El Frente Libertario Demócrata también realizó su cierre de campaña que contó con la presencia de la diputada nacional Mercedes Llano (PD), los candidatos a diputados nacionales y legisladores provinciales. El evento se llevó a cabo en la puerta de la sede del Partido Demócrata, en la ciudad de Mendoza.

Luego de dos meses de campaña, el FLD dio por concluido el trabajo de campaña con una clara invitación a los ciudadanos a votar el próximo 26 de octubre. El FLD se ubica políticamente alineado con las políticas liberales, encarnadas hoy en Javier Milei, pero con una férrea oposición al gobernador Alfredo Cornejo. Así lo señaló Gabriel Sottile, candidato a primer diputado nacional “Somos férreos opositores a los modelos populistas y estatistas representados en Mendoza”.

“Hay que llevar las ideas de la libertad a cada rincón de esta hermosa provincia, porque somos los auténticos forjadores del cambio que inició allá por el 2021. Fuímos los primeros y los únicos en apoyar las ideas de la libertad, contra viento y marea, contra todo el aparato estatal cornejista, contra todos los que denostaban a quien hoy es nuestro Presidente”, siguió.

“El Frente Libertario Demócrata es un espacio que defiende las ideas del Presidente, Javier Milei, y lo hace sin mezquindades, ni pensando en las conveniencias políticas. Creémos en la defensa de la libertad, el libre mercado y la propiedad privada como causas de la prosperidad y el bienestar económico”.

“Por eso mismo somos férreos opositores a los modelos populistas y estatistas representados en Mendoza por el gobierno de Alfredo Cornejo, quien hoy se disfraza de liberal, como en su momento se vistió de kirchnerista y macrista. Nuestro frente viene a ponerle un límite al caudillismo, al discrecionalismo de la pauta estatal y al atropello de las instituciones que encarna el actual Gobernador”, cerró Sottile.

Por su parte Mercedes Llano, quien ocupa una banca en el Congreso desde 2023 por LLA, señaló que “el rumbo de Argentina es el correcto, pero no existe un correlato a nivel provincial”.

El acto de cierre, que también tuvo entre sus protagonistas a Mariel Maestri, postulante a diputada nacional, contó con la presencia de los candidatos de los cuatro distritos: Catalina Garay y Pedro García Espetxe por el primer distrito, Fabian Bello y Damián Córdoba por el segundo, Hugo Gottardini y Cristian Quatrocchi por el tercero y finalmente Martin Marcianeci y Carlos Lagos por el cuarto.