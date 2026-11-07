Con el parque San Martín dividido: así será el operativo de seguridad para el clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará un operativo especial para el clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia, que se disputará este sábado 7 a las 15, en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

El dispositivo comenzará esta noche con la concentración de ambos planteles y se extenderá durante toda la jornada del sábado. Además del partido, los efectivos deberán contemplar las actividades previstas por el aniversario del Parque General San Martín y los festejos de la comunidad judía.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, explicó que se dispondrá personal policial dentro y fuera del estadio, junto con seguridad privada y distintas unidades especiales, entre ellas Infantería, Caballería, Canes, grupos de contención y la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR).

“Es un partido sumamente importante, un clásico mendocino en el parque, así que ya trabajando fuerte en el operativo de seguridad, en el cual lo comenzamos esta noche”, señaló el funcionario, quien también anticipó que se realizarán cortes de calles desde temprano y que se tendrá en cuenta la posible concentración de simpatizantes en la previa.

En cuanto a la organización de las parcialidades, el estadio Legrotaglie recibirá solamente a hinchas de Gimnasia. Por su parte, Independiente Rivadavia abrirá las puertas del estadio Bautista Gargantini para que sus simpatizantes puedan acompañar la salida del plantel y seguir el encuentro desde allí. En ambos escenarios habrá dispositivos especiales de prevención.

“Obviamente que tenemos cercado todo el parque, lo vamos a tener dividido por calle Libertador, en el cual ningún hincha de ambos equipos va a poder cruzar para cualquiera de los lados”, precisó.

Finalmente, el funcionario destacó que habrá monitoreo permanente en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza para acompañar los movimientos de los simpatizantes y garantizar que la jornada deportiva se desarrolle con normalidad.