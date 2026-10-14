Con el pago de extranjeros por atención sanitaria, Mendoza recuperó más de $200 millones de pesos

Mendoza recuperó $200 millones desde la implementación del cobro de servicios de salud pública a extranjeros que no residen en la provincia. La medida apunta a reducir los gastos que afronta el Estado provincial por esas prestaciones y a destinar los recursos disponibles al sostenimiento del sistema sanitario.

Desde el Ministerio de Salud aclararon que la atención de urgencias continúa siendo prioritaria, independientemente de la situación de cada paciente. En cambio, los extranjeros que no tienen residencia en Mendoza deben afrontar los costos de las prestaciones programadas, según los criterios establecidos por la provincia.

Por otra parte, mediante el Reforsal, los hospitales públicos pueden recuperar el costo de las prestaciones brindadas a pacientes que cuentan con obra social o cobertura de medicina prepaga. Por eso, las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de que quienes concurran a hospitales o centros de salud informen si cuentan con alguna de estas coberturas, ya que el recupero permite reinvertir fondos en el sistema público.

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, defendió la política de recuperación de costos y sostuvo que administrar los recursos con eficiencia y trazabilidad es fundamental para garantizar la continuidad de los servicios. Según expresó, cada peso que el Estado no logra recuperar repercute en los recursos disponibles para atender a la población, por lo que consideró necesario fortalecer estos mecanismos para sostener el funcionamiento de los hospitales sin comprometer el financiamiento de la salud pública.