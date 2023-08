Con el diario del lunes, para Rodolfo Suarez “fue un error la interna de Juntos por el Cambio”

El día después de las PASO nacionales el gobernador Rodolfo Suarez salió a hacer un balance de los resultados que lo pusieron con un triunfo importante al libertario, Javier Milei.

El mandatario hizo una autocrítica y cuestionó a Juntos por el Cambio por la interna que dieron entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.

“La interna de Juntos por el Cambio no le hizo bien, la gente dejó de ver alternativas. En este tiempo me mantuve ajeno y neutral a esa disputa porque no creía en eso. Cambiemos tendría que haber ido con una fórmula, una propuesta clara. Hubo un error en el espacio al cual pertenezco”, disparó Suarez en declaraciones radiales.

Para el gobernador, el próximo tiempo es para salir de la disputa electoral y señaló que hay que “elevar el nivel del debate con las propuestas”.

Por otra parte, Suarez no se mostró sorprendido por los resultados del domingo.

“Veíamos que podía ocurrir, el descontento, la angustia es evidente en la sociedad. Esa sensación se podía canalizar de distintas maneras y se canalizó a través del candidato más votado”, analizó el gobernador.

En torno a estos resultados, Suarez manifestó que el mensaje que dieron los ciudadanos “interpela a toda la dirigencia política”.

“El voto tiene muchos componentes; uno es emocional, es un país donde las emociones son negativas, por lo que se vive en cada casa, la plata no alcanza, no hay seguridad”, añadió.

Por último, el mandatario insistió en que se trata de una elección nacional de tercios con “final abierto”.