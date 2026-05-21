Con el apoyo de ocho mendocinos, el Gobierno nacional consiguió media sanción en Diputados a la reforma de Zona Fría

Tras una extensa jornada, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la reforma del régimen de Zona Fría, el esquema que regula los subsidios al gas en todo el territorio nacional.

Luego de que finalizara el debate parlamentario, se procedió a la votación. Minutos antes de las 22 de este miércoles, se procedió a la votación, que terminó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones.

El oficialismo contó principalmente con el apoyo de la UCR, el PRO. Sin embargo, para que el Ejecutivo pudiera tener éxito tuvo que recurrir a una negociación con provincias del norte, a las que les prometió una “compensación” a través de subsidios a la energía. Las beneficiadas son Misiones, Santa Fe, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán.

De este modo, la iniciativa ahora pasa al Senado, donde el gobierno de Javier Milei buscará obtener la sanción definitiva. En caso de aprobarse, la reforma permitirá un ahorro fiscal de $272.099 millones, según el oficialismo.

Cómo votaron los diputados mendocinos

Tal como se esperaba, la iniciativa contó con amplio apoyo de los legisladores mendocinos.

De los 10 representantes de la provincia, 8 apoyaron la propuesta del oficialismo.

Como ya se sabía, votaron a favor los libertarios Luis Petri, Julieta Metral Asensio, Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez, además de los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay.

La exlibertaria Lourdes Arrieta, cuya postura era una incógnita, también apoyó el recorte.

En contrapartida, el tunuyanino Martín Aveiro y el sanrafaelino Emir Félix, ambos del peronismo, se opusieron a la iniciativa del Ejecutivo nacional.

Cabe destacar que en caso de que la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei sea aprobada en el Senado, Mendoza -que actualmente es beneficiada- quedaría prácticamente excluida. Dentro del territorio provincial, sólo el departamento de Malargüe sería alcanzado por el beneficio.